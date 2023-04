La recharge rapide accélère le vieillissement de la batterie haute tension

La recharge rapide peut abîmer la batterie haute tension des voitures électriques

La start-up autrichienne Aviloo Battery Diagnostics, spécialisée dans les analyses et outils de diagnostic pour batteries de voitures électriques , a publiéL'étude réalisée par Aviloo Battery Diagnostics mesureL'étude a porté sur. Tous les véhicules électriques inclus dans l'analyse contiennent des systèmes de gestion thermique et ont subi une. Cela signifie que l'analyse n'inclut aucune anomalie, telle que les véhicules présentant un défaut de cellule.Aviloo Battery Diagnostics dispose d'une base de données complète sur le comportement de dégradation des batteries haute tension de plus de 80 % de tous les modèles de voitures électriques disponibles. Des processus de test, de surveillance et d'analyse de données intensifs ont été menés au cours des trois dernières années.Aviloo Battery Diagnostics a analysé la corrélation entre l'état de santé (State-of-Health, ou SoH) des batteries de traction des voitures électriques et leurs taux de charge rapide.La conclusion de l'étude montre queD'une part,Et d'autre part,L'analyse de Aviloo Battery Diagnostics montre queAfin d'étudier également cette corrélation pour les véhicules ayant un kilométrage inférieur, l'équipe d'Aviloo Battery Diagnostics a pris un autre échantillon de véhicules électriques ayant un. Les résultats montrent que même à des kilométrages relativement faibles,Les deux analyses confirment une tendance significative à la diminution de la santé de la batterie avec un kilométrage croissant et une part plus importante de charge rapide.La charge rapide permanente signifie qu'un doublement du kilométrage peut entraîner un doublement de la dégradation. Si un véhicule est exclusivement rechargé en mode rapide, le vieillissement supplémentaire causé par ces charges rapides est d'environ 7,5 % après 100 000 km, alors qu'il est déjà d'environ 17 % après 200 000 km.« Nous sommes très heureux de pouvoir apporter des éclaircissements sur l'état des batteries grâce à notre technologie et d'aider ainsi les conducteurs de voitures électriques. Nous analysons attentivement les données recueillies et continuons à suivre les tendances observées. La mobilité électrique étant un domaine nouveau et en plein développement, beaucoup de questions restent encore sans réponse. C'est pourquoi toute information acquise est d'une grande importance. Nous continuerons à surveiller le phénomène de la charge rapide pour observer comment la santé des batteries sera affectée à l'avenir. Sur la base de nos mesures, analyses et observations, nous ne pouvons recommander la charge rapide que lorsqu'elle est vraiment nécessaire », déclare Nikolaus Mayerhofer, CTO Aviloo Battery Diagnostics.: étude Aviloo Battery Diagnostics sur la mesure de la dégradation de la batterie en fonction du taux de charge rapide.Image by Urs Widmer from Pixabay