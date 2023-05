Le recyclage hydrométallurgique permet de récupérer 95% des métaux précieux des batteries

Fortum Battery Recycling ouvre à Harjavalta, en Finlande, la plus grandeen Europe en termesde capacité de recyclage.Le recyclage de batteries à faible émission de CO2 de Fortum Battery RecyclingGrâce à la technologie de recyclage hydrométallurgique de matériaux de batteries, Fortum Battery Recyclingpour les réintroduire dans le cycle de production des produits chimiques pour les batteries lithium-ion.Le processus de recyclage de Fortum Battery Recycling consiste à. Fortum Battery Recyclingpour de nouvelles batteries lithium-ion à grande échelle. L'usine produit déjà desLes opérations de Fortum Battery Recycling couvrentnécessaires pour atteindre des taux de recyclage élevés et fournir une boucle fermée pour le recyclage des batteries sur toute la chaîne de valeur en Europe : des services de prétraitement à Kirchardt en Allemagne, un processus mécanique à Ikaalinen, et la récupération métallurgique hydrométallurgique à Harjavalta. En combinant les processus mécaniques et hydrométallurgiques de Fortum, 80% d'une batterie peut être recyclée.L'usine de grande capacité facilitera la demande croissante des fabricants de batteries européens en matières premières de batterie durables, contribuant ainsi à réduire la dépendance de l'Europe à l'égard des matières premières de batterie critiques importées."Notre nouvelle usine hydrométallurgique à faibles émissions de CO2 à Harjavalta nous permet de produire de manière durable les matériaux nécessaires de toute urgence pour les nouvelles batteries au lithium-ion pour véhicules électriques et les batteries industrielles", déclare Tero Holländer, responsable de la ligne de business Batteries chez Fortum Battery Recycling. "Grâce à notre technologie hydrométallurgique de pointe, nous pouvons récupérer 95% des métaux précieux et critiques présents dans les masses noires des batteries, et les réintroduire dans le cycle de production des nouveaux produits chimiques pour les batteries lithium-ion".“Au cours des cinq à dix prochaines années, la demande de matériaux de batteries recyclées devrait augmenter de manière spectaculaire à mesure que la transition vers les énergies vertes s'accélère. Dans le même temps, la nouvelle réglementation de l'UE sur les batteries durables exige des fabricants de batteries, d'électronique et d'automobiles d'augmenter progressivement la quantité de matériaux recyclés dans les batteries. Les fabricants doivent se préparer dès maintenant aux changements législatifs, car les premiers niveaux minimaux de récupération de matériaux tels que le cobalt, le nickel et le lithium entreront en vigueur en 2026. Ayant investi dans la technologie et la capacité de recyclage dès les premiers stades, nous sommes prêts à répondre à cette demande. Nous sommes fiers d'être les précurseurs investissant dans des solutions durables pour l'avenir", déclare Tero Holländer.Fortum Battery Recycling travaille également avec des, récupérant des matériaux critiques pour les batteries le long des flux latéraux de l'industrie métallique à Tornio, avec un autre processus hydrométallurgique qui produit un produit intermédiaire de nickel."Pour atteindre les objectifs politiques fixés par l'UE, nous ne pouvons pas limiter la source de contenu recyclé uniquement aux batteries en fin de vie et aux déchets de fabrication de batteries, car cela ne sera tout simplement pas suffisant pour répondre aux besoins des industries manufacturières. C'est pourquoi nous devons exploiter tous les flux de déchets contenant des métaux critiques. Chez Fortum Battery Recycling, nous travaillons déjà sur ces flux latéraux industriels", déclare Tero Holländer.À mesure que la mobilité électrique se développe, la demande de batteries augmente, tout comme la demande de matières premières critiques. Le recyclage est un élément critique pour l'avenir afin de répondre à cette demande et de favoriser également la décarbonation. Pour répondre aux défis de l'industrie, Fortum Battery Recycling explore en permanence les possibilités d'étendre ses opérations à d'autres régions européennes.: Fortum Battery Recycling