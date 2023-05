La capacité des batteries lithium-ion après 10 ans d'utilisation supérieure aux premières estimations

Marque Modèle odomètre SOH Année Prévision à 100 000 km Citroën C Zéro 187 000 82 2011 75 Tesla S P85 350 000 88 2014 85 Tesla S85 300 000 89 2014 85 BMW I3 60ah 47 000 91 2015 86 Renault Zoé R90 165 000 88 2017 84 Renault Zoé R90 97 000 92 2017 88 Tesla X 90D 407 000 85 2017 Usure prématurée /Non disponible Renault Zoé ZE 40 135 000 84 2018 Usure prématurée /Non disponible

Kia e-niro 120 000 96 2019 91 Tesla 3 performance 80 000 94 2019 90 Tesla 3 Standard Range 50 000 89 2020 Usure prématurée /Non disponible Nissan Leaf 40 kwh 221 000 88 2021 83 BMW Ix3 74 kwh 41 000 95 2021 91 Audi E-tron GT 113 000 92 2021 88

Avec l'en 2035, la(ZFE-m) à partir de 2025 et les(à titre d'exemple pour la Métropole du Grand Paris : véhicules Crit'air 1 / janvier 2030, véhicules Crit'air 2 / janvier 2024, véhicules Crit'air 3 / juillet 2022 - reportée ultérieurement, véhicules Crit'air 4 / depuis juin 2021 et véhicules Critair 5 / depuis juillet 2019), les ventes de véhicules électriques sont amenées à se développer à marche forcée en France.Lade voiture électrique estCette durabilité impressionnante s'explique par l'extrême simplicité technique du moteur électrique et un nombre de pièces en mouvement limité à une dizaine.A titre de comparaison, un moteur à essence a une durée de vie limitée comprise entre 150 000 et 250 000 kilomètres.Leen terme de durabilité réside dans laC'est la batterie haute tension qui alimente en électricité le moteur électrique.C'est le cœur de la voiture électrique.A elle seule, la batterie de traction représenteet un tiers de son poids.La batterie de traction du véhicule électrique est à l'origine de ses performances , de son autonomie, de ses capacités en matière de recharge (charge lente, charge accélérée, charge rapide, charge ultra-rapide) et de ses temps de recharge (d'une trentaine de minutes jusqu'à une trentaine d'heures).L'implantation de la batterie de traction dans le véhicule électrique et la répartition du poids entre les essieux qu'elle engendre détermine le centre de gravité du véhicule et le plaisir de conduite.La batterie de traction de la voiture électrique est le composant spécifique à la technologie électrique qui s'use le plus vite.La batterie haute tensionL'de la batterie haute tensionAu fil des années et des cycles de charge et de décharge,Lorsque la capacité de la batterie, elle devient inutilisable pour alimenter en électricité le véhicule électrique et nécessite son remplacement.La durée de vie de la batterie haute tensionLa batterie fait l'objet d'uneLa plupart des constructeurs automobiles achètent les batteries ou les cellules qui constituent les batteries etCertaines marques s'engagent contractuellement sur 10 ans (Mercedes-Maybach).Jusqu'à présent,Comme pour tous les composants techniques, c'est la durabilité de sa pièce non réparable la plus fragile qui conditionne la durée de vie du composant technique.Etant donné le prix actuel en après-vente du remplacement d'une batterie haute tension (de quelques milliers à quelques dizaines de milliers d'euros), la batterie haute tension peut être considérée comme non réparable une fois la capacité inférieure à 70%.Le remplacement limité de quelques cellules de batterie dont les capacités seraient inférieures à 70 % permet théoriquement de réduire drastiquement le coût du remplacement d'une batterie complète de traction.Encore faut-il que la batterie soit réparable, que l'architecture de la batterie le permette et que le nombre de modules de batterie soit suffisamment important pour limiter le coût du remplacement d'un module de batterie dont la capacité serait inférieure à 70 %.Dix ans après la commercialisation des premiers véhicules électriques ( Nissan Leaf et Renault Zoe ),C'est ce qui ressort de l'analyse faite par My Battery Health.L'application multimarques digitale My Battery Health permet de tester la santé de la batterie des voitures électriques et d'obtenir des indications sur son usure future.L'application propose une fonctionnalité de prédiction d'usure de batterie de traction des véhicules électriques.Grâce à des outils qui modélisent et simulent les différentes utilisations de la batterie haute tension, l'application édite des rapports précis et faciles à comprendre sur l'état de santé de la batterie haute tension. Elle est liée à une base de données centralisée dans le cloud, et à un dashboard de suivi dédié à chaque utilisateur.L'application My Battery Health utilise un algorithme, qui modélise le pack de la batterie et permet d'établir son état de santé (SOH, ou « state of health ») à l'instant T.L'algorithme est nourri par une base de données qui réunit plusieurs dizaines de milliers de tests effectués ces dernières années : My Battery Health dispose d'accès sécurisés sur les serveurs des constructeurs automobiles et récupère directement les données de conduite et de charge.L'algorithme de My Battery Health croise les données effectives du véhicules (charge et consommation pendant les trajets) avec les usures habituels des mêmes véhicules (type et kilométrage identique). My Battery Health dispose d'une base de plusieurs dizaines de milliers de tests effectués sur tout type de véhicule.Une IA retraite alors les données brutes de capacité et propose un état de santé de la batterie avec une précision de 98% ( mesuré avec Accuracy, recall et precision).Grace à cette technologie, My Battery Health est en mesure de détecter les erreurs de mesure du BMS, ou les défauts réels de batterie. Le rapport précise si le véhicule électrique présente ce type de défaut.L'application permet de comparer les résultats à ceux obtenus avec d'autres véhicules de même kilométrage, et de définir précisément l'état d'usure de la batterie.My Battery Health n'est pas en mesure de donner une prédiction pour certaines batteries du fait d'une usure prématurée.Des exemples réels.: My Battery Health