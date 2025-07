L'état de santé de la batterie de la Kia EV4 mesuré à 95% après 110 000 km de tests d'endurance sur route et 10 000 km sur circuit 2 photos L'état de santé de la batterie de la Kia EV4 mesuré à 95% après 110 000 km de tests d'endurance sur route et 10 000 km sur circuit ×

Conçue dans un souci de durabilité, la berline compacte électrique EV4 intègre des innovations destinées à garantir des performances stables sur longues distances, dans des conditions climatiques difficiles et en cas d'utilisation prolongée.



La Kia EV4 doit principalement son endurance au système de batterie de Kia. Le système de quatrième génération Kia associe une technologie de gestion thermique avancée à un système optimisé de répartition du liquide de refroidissement sur l'ensemble des cellules de la batterie.



Ces optimisations garantissent un fonctionnement de la batterie à des niveaux de température optimaux, et ce, même sous des contraintes élevées.



Selon Kia, le système permet d'accroître la durée de vie de la batterie haute tension, tout en conservant des performances homogènes.



Après des essais d'endurance complets, incluant un test de durabilité de 110 000 kilomètres sur des routes européennes et un essai de 10 000 kilomètres sur le circuit du Nürburgring dans des conditions d'utilisation intensives et de recharge rapides, destiné à simuler 90 à 95% des performances maximum du véhicule électrique, la Kia EV4 présentait une usure minimale et avait su préserver l'efficacité de sa batterie de traction.



Sur le circuit du Nürburgring, les sessions répétées de recharge rapide ont accentué les contraintes exercées sur le système de gestion thermique de la batterie dans le cadre du programme d'essais d'endurance.



« Pour proposer à nos clients un véhicule électrique fiable au quotidien, il nous fallait valider la durabilité de EV4 à la fois en conditions réelles et dans des environnements extrêmes », explique Stephan Hoferer, Responsable du Développement et des Essais d'endurance au Centre Technique de Hyundai Motor Europe. « Après ces tests rigoureux – allant des routes verglacées au circuit, nous sommes convaincus qu'EV4 offrira des performances fiables qui répondront parfaitement aux attentes de nos clients au quotidien. »



Outre le système de gestion de la batterie haute tension, la Kia EV4 bénéficie d'un système de freinage régénératif qui contribue à accroître l'efficience à long terme en réduisant les contraintes exercées sur la batterie et en récupérant jusqu'à 25% de l'énergie pendant les phases de décélération.



Grâce à son système de gestion intelligente de l'énergie et à une gestion thermique optimale de ses cellules, la Kia EV4 est assurée, selon Kia, de conserver au moins 70% de la capacité de sa batterie après 160 000 kilomètres parcourus ou huit ans d'utilisation.



La batterie haute-tension est garantie 8 ans ou 160 000 km maximum (au 1er des deux termes échu) pour un état de santé (SOH) supérieur à 70 % par rapport à l'état d'origine de la batterie. Cette garantie est assortie d'un terme intermédiaire à 5 ans ou 100 000 km (au 1er des deux termes échu) pour un SOH supérieur à 80% par rapport à l'état d'origine de la batterie.

Eric Houguet, écrit le 31/07/2025