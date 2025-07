La batterie à haute tension de la Volkswagen ID.3 conserve une capacité nette de 91% après 160 000 kilomètres

L'ADAC livre son rapport après quatre années de tests d'endurance de lade la Volkswagen ID.3.Les ingénieurs du Centre de Test et Technologie de Landsberg am Lech (Allemagne) ont parcouru. Principal enseignement de ce test d'endurance de 160 000 kilomètres mené par l'ADAC: la batterie à haute tension c. Le test a été mené avec une ID.3 Pro S01 équipée d'une batterie d'une capacité nette de 77 kWh.« Ce résultat démontre l'impressionnante qualité de nos modèles ID. et ce même après avoir parcouru tant de kilomètres, » souligne Martin Sander, Membre du Directoire de Volkswagen en charge des Ventes, du Marketing et de l'Après-Vente. « Une capacité nette de batterie au-delà de 90% après plus de 160 000 kilomètres démontre que nos modèles ID. représentent une proposition attractive en occasion , continuant de répondre aux attentes de nos clients. »L'équipe de test de l'ADAC n'a pas épargné la batterie à haute tension. Afin d'atteindre les 160 000 kilomètres aussi vite que possible, les testeurs ont eu recours à des chargeurs rapides pour plus de 40% des sessions de charge. En dépit des recommandations, le véhicule électrique a également été laissé chargé à 100% entre deux sessions de tests et ce pendant plusieurs jours.Ce test d'endurance de l'ADAC était le premier pour un modèle de la gamme ID de Volkswagen. Entre chaque session de conduite, l'état de sa batterie de l'ID.3 a été régulièrement vérifiée par les ingénieurs du Centre de Test et Technologie.L'ADAC émet une recommandation claire pour les clients : lesdevraient systématiquement être installées. Au cours du test d'endurance, l'ID.3 a reçu plusieurs mises à jour, incluant celle du planificateur d'itinéraire qui préconise où charger lors de longs trajets afin d'atteindre le plus rapidement possible sa destination. En plus du niveau de charge, le système prend également en compte la situation actuelle de la circulation et ses évolutions à venir. En parallèle de l'optimisation logicielle, les mises à jour incluaient une augmentation de la capacité de charge DC portée à 170kW.Les mises à jour ont également eu un effet positif sur la consommation et sur l'autonomie. La nouvelle version du logiciel a significativement amélioré la consommation sur de courtes distances et en hiver lorsque les températures s'établissent entre 0 et 5°C.Autres points positifs soulignés par les testeurs de l'ADAC : en dépit du kilométrage avancé,. Les essieux, la suspension et la direction n'ont montré aucun signe de faiblesse à l'issu du test d'endurance de 160 000 kilomètres mené par l'ADAC.Comme pour l'ensemble de ses modèles ID, Volkswagen garantit que la batterie à haute tension de l'ID.3 conserve au moins 70% de sa capacité nette après huit ans et 160 000 kilomètres.La batterie à haute tension ne montre aucune faiblesse après sa période de garantie.