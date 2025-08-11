La batterie haute tension d'un véhicule électrique se dégrade naturellement au fil de son usage

La batterie de traction
(haute tension) constitue le « réservoir » énergétique du véhicule électrique
: elle intègre les cellules électrochimiques qui stockent l'électricité. Les cellules sont pilotées par le Battery Management System (BMS). Celui-ci assure notamment la sécurité et régule le fonctionnement de chaque cellule de modules, sous-ensembles du pack batterie. La gestion thermique est assurée via un Thermal Management System (TMS): refroidisseur intégrant souvent une plaque alimentée par un mélange eau-glycol afin de maintenir la batterie à température optimale (en fonctionnement et lors des charges). Le pack batterie implique par ailleurs un réseau de connecteurs et câblages spécifiques à haute tension.
L'état de santé de la batterie
haute tension est mesuré par un indicateur de SoH (State-of-Health) énergétique, autrement dit son niveau de performance énergétique résiduelle par rapport à sa capacité d'origine.SoH (%)
= Capacité énergétique actuelle de la batterie / Capacité énergétique initiale de la batterie) x 100Plusieurs facteurs influencent l'état de santé de la batterie et sa dégradation :
- L'âge de la batterie (indépendamment de son usage) ou vieillissement calendaire.
- La température de stockage et d'usage.
- L'état de charge extrême de la batterie (batterie « pleine » ou « vide »).
- La puissance de recharge et décharge (courants électriques élevés lors de l'usage du véhicule ou la recharge du véhicule).
- L'utilisation de la batterie (en termes de nombre de cycles de charge et décharge).
L'état de santé de la batterie reflète l'autonomie restante du véhicule électrique
. Un SoH de 85 %, signifie que la batterie peut stocker 85 % de l'énergie qu'elle pouvait stocker initialement, et donc l'autonomie résiduelle équivaut à 85% de l'autonomie initiale.
Le SoH constitue l'un des premiers critères de valorisation du véhicule électrique d'occasion
, à l'image du kilométrage pour un véhicule thermique.
Le SoH est davantage une estimation
qu'une grandeur exacte, et sa méthode précise de calcul est à ce jour propre à chaque constructeur, avec peu de transparence et visibilité sur le sujet
.
Face à l'enjeu économique de la batterie et aux incertitudes initiales quant à la durée de vie (jusqu'à une autonomie jugée insatisfaisante pour un usage automobile
) et à la dégradation de son état de santé, la plupart des constructeurs offrent en 2025 des garanties étendues sur les batteries, généralement fixées à 8 ans et/ou 160 000 km
, avec un seuil minimal de capacité énergétique résiduelle (SoH) supérieur ou égal à 70 %. Cette garantie, que l'on ne retrouve pas de manière généralisée lors de l'achat d'un véhicule
thermique, est un levier pour "rassurer" les acheteurs potentiels de voitures électriques
neuves et d'occasion de moins de 8 ans.
Les premières générations de véhicules électriques
vendus faisaient face à un certain nombre d'incertitude vis-à-vis de la durée de vie et de la dégradation de l'état de santé
, avec très peu de visibilité sur un usage en condition réelle. Les premières estimations réalisées par les constructeurs sur la durée de vie de ces batteries n'ont pas été communiquées. Les performances
réelles des batteries de véhicules électriques, observées sur plusieurs années et à grande échelle, sont longtemps restées dans le giron des constructeurs automobiles
.
Les performances réelles des batteries de véhicules électriques, observées sur plusieurs années et à grande échelle, s'avèrent supérieures aux attentes initiales des constructeurs automobiles. Une étude approfondie menée par Geotab sur plus de 6 300 véhicules électriques utilisés dans des conditions réelles durant plus de cinq ans (Geotab : Que peut-nous dire l'étude de 6 300 véhicules électriques sur la santé des batteries des véhicules électriques ?), représentant 64 marques et modèles distincts, a permis de mettre en lumière une dégradation moyenne de la capacité énergétique des batteries aux alentours de 2,3% par an, voire 1,8% pour les modèles électriques les plus récents
. La dégradation annuelle était estimée initialement autour de 3%. Ces résultats sont confirmés par une analyse complémentaire réalisée par Arval sur une base de plus de 8 300 certificats d'état de santé (SoH) de batteries issues de véhicules électriques d'occasion de plus de 30 marques différentes (Arval : Une bonne nouvelle pour le véhicule électrique d'occasion - février 2025). Cette analyse montre que l'état de santé moyen des batteries est à un niveau de 93% après 70 000 km et proche de 90% après 200 000 km.
Malgré la faible occurrence de problèmes techniques avérés et les performances réelles enregistrées, la perception des potentiels acheteurs sur l'état de santé et la durabilité des batteries haute tension demeure un frein majeur dans le processus d'achat des véhicules
électriques d'occasion, d'après un sondage réalisé par La Centrale auprès de 1 000 intentionnistes occasion sur l'achat
d'un véhicule électrique d'occasion.Source
: Étude de marché du véhicule électrique d'occasion de Juillet 2025 commanditée par l'Avere-France et réalisée conjointement par Gireve et AAA Data