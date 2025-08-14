Les effets de la vitesse sur l'autonomie d'un véhicule électrique

Les conducteurs
de véhicules électriques
savent que l'autonomie indiquée
doit toujours être considérée comme une estimation
. L'autonomie quotidienne, c'est-à-dire la distance qu'ils peuvent parcourir avec une batterie entièrement rechargée, peut varier grandement de celle indiquée par le constructeur. Pour les véhicules électriques comme thermiques, l'efficacité opérationnelle réelle est influencée par de nombreux facteurs tels que : l'état de la route, le temps, la topographie, la vitesse, le gonflage des pneus et le style de conduite
.
L'autonomie maximale d'un véhicule électrique
est directement liée à la capacité de sa batterie
(combien de kWh elle peut stocker) et celle-ci se dégrade avec le temps.
Connaître l'autonomie exacte trajet par trajet est devenu moins important puisque la capacité des batteries a augmenté à chaque nouvelle génération de véhicule électrique. La plupart des véhicules électriques sur le marché disposent d'une autonomie largement supérieure aux besoins quotidiens.
Ceci dit, comprendre ce qui cause une perte d'autonomie peut renforcer la confiance des conducteurs de véhicules électriques. Ces informations contribuent à choisir un véhicule adapté aux tâches et aux conditions actuelles. L'impact de la température sur l'autonomie d'un véhicule électrique
La température, et en particulier le froid, est un facteur de décharge de la batterie haute tension. La température extérieure peut avoir un fort impact sur l'autonomie d'un véhicule électrique, positif comme négatif. Lorsque la température est optimale, l'autonomie réelle est 15 % supérieure à l'autonomie indiquée. Lorsqu'il fait très froid, l'autonomie peut être réduite de jusqu'à 50 %. Ceci est principalement dû à l'énergie requise pour conserver une température confortable pour le conducteur et les batteries de traction. La vitesse est un facteur essentiel dans l'autonomie d'un véhicule électriqueDéfinir le rôle de la vitesse et de la force de traînée
La vitesse affecte l'efficacité du véhicule électrique, et par conséquent, son autonomie. L'impact de la vitesse d'un véhicule électrique, ou plus spécifiquement la traînée, s'applique aux véhicules électriques comme aux véhicules thermiques.
La traînée
, c'est essentiellement la force que le véhicule doit dépasser afin de se déplacer. La quantité de traînée rencontrée par un véhicule qui se déplace dépend majoritairement de son aérodynamique, qui varie selon les modèles.
La force de traînée
change avec la vitesse du déplacement. Elle augmente proportionnellement au carré de la vitesse et quand on double la vitesse, la traînée est multipliée par quatre. La traînée est aussi influencée par la densité et les caractéristiques
de l'air, qui varient avec la vitesse du vent, l'altitude, la température et l'humidité (ces facteurs sont considérés comme constants dans l'analyse qui suit). Qui joue le rôle le plus important, la vitesse ou la température ?
Il y a plusieurs bonnes réponses à cette question.
En général, la vitesse prend le dessus lorsque le véhicule électrique roule plus vite, et respecter les limitations de vitesse est la meilleure façon de conserver l'autonomie.
Dans une voiture
petite et aérodynamique, la température joue un rôle plus important sur l'autonomie, surtout en ville.
Dans les faits, les véhicules électriques d'aujourd'hui sont capables de terminer leur trajet sur une seule charge, peu importe la température ou la vitesse. Pour les routes plus longues, comprendre les températures saisonnières et la vitesse sur la route peut aider à planifier les itinéraires, par exemple en incluant un arrêt pour la recharge. Source:
Geotab
Photo close-up-de-lampe-electrique-sur-fond-noir-248747 de Pixabay sur Pexels