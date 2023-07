Une batterie intégrant les fonctions d'onduleur et de chargeur plus efficace pour les véhicules électriques

LeIBIS (Intelligent Battery Integrated System)est mené entre recherche universitaire et privée en France.Après quatre années de conception, de modélisation et de simulation, une équipe de vingt-cinq ingénieurs et chercheurs du CNRS, de Stellantis et de Saft, dévoile unCette intégration permet de créerdes véhicules électriques à batterie etCette intégration des fonctions du chargeur et de l'onduleur dans les modules de batterie lithium-ion , en les remplaçant par des cartes de conversion électroniques libère de la place dans le véhicule électrique à batterie.Les cartes de conversion électroniques qui exécutent les fonctions d'onduleur de puissance et de chargeurUnpermet de produire un courant alternatif pour un moteur électrique, directement à partir de la batterie.Cette technologie réduit le coût du système et représente une rupture dans le domaine du stockage d'énergie mobile et stationnaire.Un démonstrateur stationnaire a fait l'objet de nombreux brevets et marque une rupture majeure par rapport aux systèmes de conversion d'énergie électrique actuellement utilisés.Le projet a permis de valider de nombreux nouveaux concepts techniques et de maîtriser leur contrôle et leur fonctionnement en vue d'applications automobiles ou stationnaires.Les partenaires du projet IBIS se concentrent sur la construction d'un prototype de véhicule entièrement fonctionnel qui sera testé sur les bancs de développement Stellantis et les pistes d'essai ainsi que sur les routes ouvertes.Le projet IBIS offre la possibilité de réduire le poids et le coût de la motorisation et de la fabrication de véhicules électriques, tout en offrant de nouvelles fonctionnalités.La technologie devrait être disponible sur les véhicules Stellantis avant la fin de la décennie.Le projet IBIS est sur le point de réaliser un changement de paradigme dans la conception des groupes motopropulseurs électriques.« Notre parcours vers l'électrification est alimenté par l'innovation et l'excellence en recherche qui utilisent les dernières technologies pour répondre aux besoins réels de nos clients de véhicules électriques, comme l'autonomie, l'habitabilité et le caractère abordable, tout en réduisant l'empreinte carbone en améliorant l'efficacité » declare Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer de Stellantis. « Ce système de batterie révolutionnaire pourrait marquer une étape décisive dans l'engagement de Stellantis à fournir une technologie utile, facile et avancée pour tous. »Le projet de recherche IBIS est financé par le Plan d'Investissement du Futur (France 2030), administré par l'ADEME (Agence de gestion de l'environnement et de l'énergie) et coordonné par Stellantis.Le projet réunit les partenaires industriels Saft (Groupe TotalEnergies), E2CAD et Sherpa Engineering, ainsi que les laboratoires de recherche du CNRS (GeePs, SATIE, LEPMI) et l'Institut Lafayette.