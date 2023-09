Réduire la hauteur des batteries des véhicules électriques pour augmenter l'autonomie

L'joue un rôle majeur dans l'La quête de maximisation de l'autonomie des véhicules électriques à batterie (BEV) se traduit par des efforts accrus de réduction ou d'optimisation du(Cx) des véhicules.Dans le domaine aérodynamique, Toyota va plus loin en se concentrant sur le(Cx multiplié par S, c'est-à-dire la surface frontale d'un véhicule) qui, en raison de l'effet multiplicateur de la surface frontale, influe davantage sur l'autonomie d'un véhicule.Toyota s'intéresse tout particulièrement à la, laquelle est généralement montée sous le plancher du véhicule électrique Ce paramètre peut engendrer une augmentation globale de la hauteur du véhicule électrique, ce qui a un effet multiplicateur disproportionné sur le SCx et, par conséquent, sur l'autonomie du véhicule électrique à batterie (BEV).En cas de diminution de la hauteur de la batterie haute tension, la hauteur hors-tout du véhicule électrique à batterie (BEV) s'en trouve aussi réduite, si bien que le SCx est amélioré et l'autonomie globale accrue.C'est pourquoi Toyota développe uneLe pack de batterie du Toyota bZ4X, boîtier inclus, affiche actuellement une hauteur d'environ 150 mm. Toyota projette de réduire la hauteur de batterie à 120 mm, et même à 100 mm dans le cas des modèles de sport hautes performances , sur lesquels une position de conduite basse est souhaitée.A titre de comparaison, les derniers véhicules électriques BYD sont dotés d'une batterie d'une hauteur de 110 mm.Ces avancées en termes de hauteur des batteries ont un impact positif sur l'autonomie et peuvent avoir une incidence sur l'expérience de conduite et la silhouette du véhicule selon la façon dont elles sont mises en œuvre.