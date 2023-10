La batterie de la Volkswagen ID.3 conserve 93 % de sa capacité nette d'origine après 100 000 km

Lapasse le, l'association automobile allemande qui compte le plus grand nombre de membres en Europe.Les ingénieurs du centre technique d' essais de Landsberg am Lech, en Bavière, ontau volant de l'ID.3 électrique, ce qui leur a permis de constater queLe modèle utilisé pour les essais était une ID.3 Pro S dotée d'une batterie de 77 kWh de capacité nette pour laquelle Volkswagen garantit une capacité nette de la batterie d'au moins 70 % de la capacité d'origine après 8 ans d'utilisation ou 160 000 km.Les ingénieurs d'essai de l'ADAC n'ont pas épargné la batterie de traction de la Volkswagen ID.3.Pour atteindre le seuil des 100 000 km au plus vite, l'ID.3 a étéContrairement aux recommandations du constructeur, l'ID.3 testée était souvent rechargée à 100 % avant d'être mis à disposition de l'ingénieur suivant, parfois pendant plusieurs jours d'affilée.Le véhicule ID.3 testé est le premier modèle de la gamme ID. à passer ce type de test d'endurance.Entre les essais, l'ID.3 concernée a fait l'objet de contrôles réguliers de la part des ingénieurs du centre technique d'essais de Landsberg am Lech.L'ADAC examine ainsi le véhicule selon 8 critères principaux et plus de 300 sous-critères, couvrant des domaines aussi divers que les technologies embarquées, la sécurité, la maniabilité, la simplicité d'utilisation ou encore l'impact environnemental.L'ADAC recommande clairement aux conducteurs de toujours installer les mises à jour logicielles.Lors de ce test d'endurance, la Volkswagen ID.3 a reçu, visant notamment à supprimer divers défauts logiciels et à augmenter la puissance de charge en la portant à 170 kW.Ces mises à niveau étaient également bénéfiques sur le plan de la consommation et de l'autonomie.Le nouveau logiciel a permis de réduire la consommation d'électricité sur les courtes distances et à des températures hivernales comprises entre 0 et 5°C.Les ingénieurs de l'ADAC ont salué le système intelligent de planification d'itinéraire, qui équipe l'ID.3 depuis une mise à jour.Sur les longs trajets, ce système détermine quand il faut s'arrêter pour recharger la batterie de manière à atteindre la destination au plus vite. Pour ce faire, il prend en compte l'état de charge de la batterie, mais aussi l'état du trafic et les prévisions correspondantes. Les pauses de recharge sont déterminées de manière dynamique en fonction des performances des bornes disponibles sur le trajet. Le système est capable de suggérer de faire deux arrêts courts dans des stations de recharge rapide plutôt qu'un seul arrêt prolongé dans une station de recharge de faible puissance.