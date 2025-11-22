Le concept de SUV tout-terrain Hyundai Crater affiche un design futuriste robuste

Hyundai
présente le concept de SUV
tout-terrain Crater au salon automobile
de Los Angeles 2025 (AutoMobility LA 2025).
Le concept Hyundai Crater
est un SUV tout-terrain compact
qui renvoie une image de robustesse.
Il s'agit d'une étude de style incarnant l'esprit d'aventure dans des environnements extrêmes.
Développé au centre technique de Hyundai America (HATCI) en Californie, le véhicule a été conçu dans l'esprit du label XRT, avec des éléments de design axés sur les besoins de protection et de connectivité, à l'instar des modèles de série Ioniq 5
XRT, Santa Cruz XRT et Palisade XRT Pro de Hyundai.
Le concept Crater est l'incarnation « sur roues » de l'engagement de Hyundai à développer davantage la polyvalence et le pouvoir émotionnel des modèles XRT.
La philosophie de design 'Art of Steel', qui caractérise le style extérieur du concept Hyundai, vise à transformer la résistance et la souplesse de l'acier en un langage sculptural. Conjuguée à l'expertise de Hyundai dans le domaine de l'acier, la formabilité naturelle de l'acier permet de créer des volumes fluides et des lignes précises qui révèlent la qualité esthétique distinctive de l'acier.Design extérieur
Le choix du design extérieur du concept Crater a été guidé par un objectif clair : créer une silhouette empreinte de force et de robustesse. Chaque détail a d'ailleurs été pensé dans cette optique, depuis le profil ciselé des flancs jusqu'à la forme imposante des sabots de protection.Proportions compactes
Les proportions du concept Crater reflètent son esprit baroudeur. Reposant sur une architecture monocoque compacte
, le concept Crater a été conçu pour affronter tous les terrains.Silhouette de baroudeur
Le concept Crater se distingue par une silhouette imposante, ainsi que par ses angles d'attaque et de fuite prononcés gages d'aptitudes en tout-terrain.Jantes multifacettes à profil hexagonal
Les jantes de 18 pouces du concept Crater ont été inspirées par l'image d'un astéroïde de forme hexagonale venant percuter un paysage constitué de métal, et laissant un cratère béant dans son sillage. Les jantes sont chaussées de pneus tout-terrain de 33 pouces pour pouvoir évoluer sur tous les terrains.Large sabot de protection
Le concept Crater se dote d'un sabot de protection qui s'étire sur toute la largeur du soubassement, dans le but de renforcer la protection du véhicule et de souligner son assise sur le plan visuel. La surface brute et le profil robuste donnent une image de force et de protection.Plateforme de toit
La plateforme de toit a été conçue pour accueillir des projecteurs auxiliaires, des bagages et des accessoires tout-terrain.Kit de protection
Les deux câbles tendus entre le capot avant et le toit assurent une protection contre les branches basses des arbres sur les pistes étroites et envahies par la végétation.Ailes au design épuré
Le design épuré des ailes accentue le caractère sculptural du concept Crater qui se distingue par des épaulements larges et proéminents et des surfaces sobres. Le choix stylistique d'une grande radicalité contribue à souligner la solide assise du véhicule et sa personnalité affirmée.Bas de caisse protecteurs et fonctionnels
Les bas de caisse se veulent à la fois protecteurs et fonctionnels, afin de permettre au véhicule d'évoluer sur tous les terrains.Pixels paramétriques et éclairage indirect
La signature lumineuse du concept Crater crée par son aspect tridimensionnel un effet de superposition. L'éclairage indirect illumine les surfaces environnantes.Éclairage tout-terrain
Les feux auxiliaires montés sur le toit adoptent la thématique stylistique des pixels paramétriques.De outils dissimulés à l'extérieur
L'un des crochets de remorquage intégrés au concept Crater fait office de décapsuleur.
Les caméras amovibles des rétroviseurs extérieurs peuvent servir de lampes torches. Design intérieur
À bord du concept Crater, les formes techniques se conjuguent à des matériaux doux au toucher et durables, conférant à l'habitacle une atmosphère naturelle. L'intérieur atypique du concept Crater se distingue par le renfort de protection qui fait la jonction entre l'extérieur et l'intérieur du véhicule.Interface personnalisable
En s'appuyant sur le concept Byod (apportez votre propre appareil), Hyundai propose une expérience numérique flexible et personnalisable.Affichage tête haute dynamique
L'affichage tête haute extra large du concept Crater intègre l'image de la caméra intégrée au rétroviseur intérieur.Renfort de protection avec éclairage d'ambiance
Le renfort de protection de la planche de bord s'apparente à une tôle métallique cintrée qui vient épouser la forme de la structure. Des perforations laissent passer une lumière douce.Des détails fonctionnels et expressifs
Des éléments de design s'apparentant à des sangles avec un éclairage d'ambiance de couleur contrastante. Structure intérieure apparente
Une cage de protection fonctionnelle dessine les contours de l'habitacle. Les poignées de maintien intégrées facilitent la montée et la descente des occupants. Des sièges enveloppants
Les sièges enveloppants rompent avec les sièges baquets traditionnels. Ils sont associés à des garnissages tridimensionnels. Les assises cylindriques et les appuis-tête offrent une excellente ergonomie, tandis que les larges renforts latéraux stabilisent le corps en conduite tout-terrain. Le système de ceinture sécurité à 4 points garantit une parfaite retenue en tout-terrain.Volant
L'écran central à pixels affiche les interactions du conducteur sur le volant de forme carrée, tandis que les boutons de sélection du mode de terrain permettent de basculer entre les modes Neige, Sable, Boue, Auto
et XRT.Détails intérieurs
• Kit de premiers secours (côté passager)
• Extincteur (côté conducteur)
• Haut-parleur principal de console centrale amovible et compatible Bluetooth
• Signature lumineuse ludique de l'éclairage dissimulé à l'extrémité de la planche de bord
• Commandes centrales de type cylindrique faciles d'accès et mécaniquement connectées à des témoins lumineuxDes éléments de design conçus pour le tout-terrain
Le concept dispose de fonctions pour affronter les terrains difficiles. La commande tout-terrain multifonction tactile de type commodo est conçue pour offrir un contrôle complet des blocages de différentiel avant et arrière, et assurer la gestion de la motricité et du freinage, autant de fonctionnalités qui reflètent l'esprit résolument baroudeur de ce concept.
Le sélecteur de mode de terrain intègre les paramètres prédéfinis Neige, Sable et Boue conçus pour optimiser les performances
du véhicule sur différents types de surfaces.
• Aide au frein moteur
• Contrôle de freinage de remorque
• Boussole
• Altimètre