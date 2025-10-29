Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto
La Tribune Auto
Le concept Mazda Vision X-Compact renforce le lien entre les personnes et les voitures

Le concept Mazda Vision X-Compact renforce le lien entre les personnes et les voitures

Le concept Mazda Vision X-Compact renforce le lien entre les personnes et les voitures

Le concept Mazda Vision X-Compact renforce le lien entre les personnes et les voitures

Mazda lève le voile sur le concept Vision X- Compact (« X » se prononçant «cross») au Japan Mobility Show 2025.

Le Mazda Vision X-Compact propose un modèle numérique adapté aux sens humains doté d'une IA empathique.

Le concept illustre le thème mis en avant par le constructeur japonais d'Hiroshima pour l'exposition de cette année : «Le plaisir de conduire alimente un avenir durable» pour 2035.

Le Mazda Vision X-Compact est conçu pour renforcer le lien entre les personnes et les voitures grâce à la fusion d'un modèle numérique adapté aux sens humains et d'une IA empathique.

Comme un compagnon de route, le concept Vision X-Compact est capable d'engager une conversation naturelle et de suggérer des destinations, contribuant à élargir l'univers du conducteur.

Le développement reflète la vision de Mazda sur le futur de la mobilité intelligente, où véhicules et humains entretiennent un lien émotionnel.

Données techniques Mazda Vision Compact-X:

Longueur totale: 3 825 mm
Largeur totale: 1 795 mm
Hauteur totale: 1 470 mm
Empattement: 2 515 mm

Eric Houguet, écrit le 29/10/2025

Sur le même thème

Rechercher sur le site

VOTRE CREDIT AUTO MOINS CHER

Simulez le financement de votre voiture neuve ou d'occasion

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

VOTRE ASSURANCE AUTO MOINS CHERE

Jusqu'à 357 € d'économies sur votre devis assurance auto

Lexique automobile

Certains termes automobiles vous échappent. Nous vous aidons avec notre lexique à y voir plus clair.

Consultez le lexique automobile

Icon newsletterNewsletter

Ne manquez rien de l’actualité automobile en vous inscrivant gratuitement à notre newsletter.

Je m'abonne

Shopping

Nous avons sélectionné pour vous des prestataires : concessionnaires, revendeurs, banquiers, radars…

Contactez nos partenaires
Reportage : concept cars - Parcourez toutes les news Citroën