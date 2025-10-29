Le concept Mazda Vision X-Compact renforce le lien entre les personnes et les voitures

Mazda
lève le voile sur le concept Vision X- Compact
(« X » se prononçant «cross») au Japan Mobility Show 2025.
Le Mazda Vision
X-Compact propose un modèle numérique
adapté aux sens humains doté d'une IA empathique
.
Le concept illustre le thème mis en avant par le constructeur japonais d'Hiroshima pour l'exposition de cette année : «Le plaisir de conduire alimente un avenir durable» pour 2035.
Le Mazda Vision X-Compact est conçu pour renforcer le lien entre les personnes et les voitures
grâce à la fusion
d'un modèle numérique adapté aux sens humains et d'une IA empathique.
Comme un compagnon de route, le concept Vision X-Compact est capable d'engager une conversation naturelle
et de suggérer des destinations, contribuant à élargir l'univers du conducteur.
Le développement reflète la vision de Mazda sur le futur de la mobilité intelligente, où véhicules et humains entretiennent un lien émotionnel.Données techniques Mazda Vision Compact-X:
Longueur totale: 3 825 mm
Largeur totale: 1 795 mm
Hauteur totale: 1 470 mm
Empattement: 2 515 mm