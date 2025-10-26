Le concept de Skoda 1000 MBX réinventée adopte un style moderne sportif

La Skoda 1000 MBX
était un coupé
produit en série dans les années 1960 pendant une courte période.
La carrosserie à deux portes
alliait style et fonctionnalité privilégiant le confort à la sportivité pure. Le coupé 1000 MBX reflétait l'esprit insouciant de son époque.
La Skoda 1000 MBX coupé était dérivée de la berline
1000 MB, première Skoda dotée d'une carrosserie autoporteuse et d'un bloc moteur en aluminium moulé sous pression. La version « Tudor » à deux portes, sans montants ni piliers centraux, est entrée en production en 1966 sous le nom de 1000 MBX, avec un moteur de 988 cm3 développant 42 ch. Une version plus puissante, la 1100 MBX, a suivi en 1968, équipée d'un moteur de 1 107
cm3 développant 52 ch.
La production du coupé 1000 MBX, avec un rendement quotidien très limité, a pris fin un an plus tard, avec seulement 2 517 unités construites au total, ce qui en fait l'un des modèles de série les plus rares de Škoda. La variante 1100 MBX est encore plus rare.
Le concept moderne de Skoda 1000 MBX réinventée adopte les traits du design Modern Solid du constructeur tchèque.
La réinterprétation moderne du coupé MBX ne représente aucun futur modèle Skoda.
Antti Savio, Responsable du design extérieur et fan des coupés
vintage tricorps des années 60 et 70, explique: « Notre concept est plus sportif dans l'ensemble, mais il conserve toujours un look convivial. Les voitures de sport modernes semblent souvent agressives, tandis que celles des années 60 et 70 avaient une certaine élégance, voire un charme attachant, et c'est ce que je voulais préserver ».
David Stingl, Responsable du design intérieur, ajoute: « Nous voulions conserver l'essence même de la voiture, ce qu'elle représentait à son époque. Ce n'était pas une voiture de sport, mais plutôt une voiture élégante adaptée à un style de vie actif »
L'aménagement intérieur repose sur une configuration 2 plus 2. Le plancher-plat établit sur une plateforme électrique permet aux sièges avant de se fondre dans une large banquette, tandis que les deux sièges arrière individuels sont rabattables. La réinterprétation de la Skoda 1000 MBX comprend également des portes à charnières arrière qui facilitent l'accès à l'habitacle.« Notre concept MBX est un coupé 2 plus 2 qui peut facilement se transformer en un véhicule deux places offrant une capacité de chargement remarquable »,
explique David Stingl. Lorsque les sièges arrière sont rabattus vers le haut, l'espace
disponible est suffisant pour accueillir des bagages, voire un vélo ou d'autres équipements
sportifs. « Cette voiture devrait inciter ses occupants à partir à l'aventure sans hésiter. Elle n'est pas seulement conçue pour être un coupé agréable à conduire le week-end ou une deuxième voiture familiale, mais aussi un véhicule pratique au quotidien »
, poursuit-il.
Le concept est équipé d'une suspension pneumatique qui permet de régler la garde au sol : basse pour une allure sportive, ou haute pour affronter les chemins accidentés et faciliter le chargement.
David Stingl a conçu le tableau de bord à partir d'un module ovale recouvert de verre sur lequel sont projetées des images. Le motif ovale est repris dans l'ensemble de l'habitacle, notamment sur le volant et les appuie-têtes. Le concept s'inspire directement du design du tableau de bord de la voiture d'origine. À l'instar de son prédécesseur historique, la 1000 MBX moderne ne dispose pas de console centrale. Les détails chromés du véhicule original ont été remplacés par des détails graphiques mis en valeur par un éclairage d'ambiance.
Le concept comporte des références subtiles au véhicule original, telles que les phares surélevés au-dessus de la ligne du capot, le pli caractéristique le long des flancs à mi-hauteur et le montant C distinctif. « Le concept n'a pas de lunette arrière conventionnelle, ce qui offre un espace supplémentaire pour les bagages et donne à la voiture une apparence plus sportive et plus compacte. Une caméra de recul remplace la lunette. »
, explique Antti Savio.