Le concept X Gran Coupé incarne le design de luxe tourné vers l'avenir de Genesis

Présenté en première mondiale au Seoul Mobility Show 2025, à Goyang, en Corée, le concept Genesis X Gran Coupé
est un dérivé du modèle phare G90 de la marque de luxe coréenne.
Le concept illustre l'ambition de la marque de s'imposer comme une référence émotionnelle du luxe.
Le concept X Gran Coupé incarne l'alliance entre l'élégance et la sportivité selon Genesis.EXTERIEUR
À l'avant, le concept de Gran Coupé arbore les phares à deux lignes de Genesis, qui s'étirent jusqu'à la calandre Crest de la marque. La calandre tridimensionnelle s'inspire de cordes métalliques tissées, disposées en motifs audacieux en forme de losange «Two-Line».
Les larges prises d'air inférieures avec une grille sculptée soulignent le caractère sportif du concept X Gran Coupé, tandis que le capot allongé crée une silhouette dynamique. Les phares «Two-Line» s'étende jusqu'aux passages de roue avant, renforçant la présence, accentuée par la largeur de voie accrue.
Le concept présente un pare-brise plus incliné et une ligne de toit plus basse. Les portes sans montant ont été allongées pour créer des lignes fluides et allongées, avec les fenêtres sans cadre qui descendent complètement.
Les sections aérodynamiques des ailes complètent le design du concept.
La ligne de toit a été visuellement intégrée, formant une cabine qui rappelle le cockpit des voitures
de sport.
L'association d'un design à cinq rayons doubles et d'un traitement en relief sur les rayons secondaires fait des jantes du X Gran Coupé un point fort.
La profondeur marquée des jantes, conséquence directe de l'élargissement de la voie, renforce la posture, tandis que les surfaces concaves élargies soulignent la présence du modèle.
À l'arrière, les décalages du pare-chocs ont été lissés pour créer des surfaces épurées, accueillant les feux arrière «Two-Line».
Les garnitures brillantes s'étendent jusqu'aux sections arrière inférieures, intégrant de larges tuyaux d'échappement rectangulaires et minces. Sous les zones de la plaque d'immatriculation, des accents horizontaux s'étendent à l'arrière, avec un aileron en queue de canard soulignant le dynamisme du concept.
Les logos Genesis affleurants et les caméras escamotables discrètement intégrées reflètent l'approche haute technologie du détail. Le coffre s'ouvre sans contact, grâce à un simple geste de la main, supprimant ainsi le besoin d'un bouton physique.INTERIEUR
Le X Gran Coupé intègre des éléments de design inspirés des oliviers méditerranéens, que l'on retrouve dans les finitions intérieures, les tapis de sol et les seuils de porte. L'habitacle fait appel à du bois d'olivier microperforé, sublimé par un graphisme rétroéclairé pour créer un éclairage d'ambiance sur le thème de l'olivier. L'intérieur comprend un tunnel central avec des coutures matelassées et des tapis de sol ornés de motifs d'olives.
Dès l'entrée dans le véhicule, le parfum du cuir Genesis, issu d'un tannage naturel réalisé à partir des eaux usées de la production d'huile d'olive italienne, sans aucun chrome, éveille les sens.
Le toit en cuir matelassé renforce l'ambiance haut de gamme.FINITIONS EN CRISTAL DANS LES DETAILS DE L'HABITACLE
L'utilisation du cristal dans le X Gran Coupé Concept, notamment dans les finitions du volant, de la console centrale et des fentes d'aération, trouve son inspiration dans le sol sablonneux et argileux des oliveraies méditerranéennes. Grâce à sa pureté et à ses multiples facettes, le cristal capte la lumière du soleil et crée un spectacle lumineux dans l'habitacle.EXPERIENCE DE CONDUITE
Au cœur de l'expérience de conduite du concept se trouve un volant doté d'un troisième rayon inférieur en aluminium raffiné, subtilement texturé pour rappeler les commandes rotatives.
Les sièges avant avec ceintures de sécurité intégrées sont dotés d'écrans, et les passagers arrière disposent de fentes d'aération et d'écrans intégrés.