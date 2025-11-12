Le concept-car Peugeot Polygon Concept est un laboratoire roulant de moins de 4 mètres

Peugeot présente le concept-car Polygon qui illustre la vision du futur de la marque au lion.



Le concept-car compact roulant de moins de 4 mètres est annonciateur des Peugeot de demain.



DESIGN



Des Micro-LEDs dessinent t la nouvelle face avant Peugeot. Les trois griffes de la signature lumineuse de la marque sont réinventées dans un traitement horizontal qui souligne la solide posture de la voiture sur la route.



Composée d'écrans Micro-LEDs, la signature lumineuse s'inspire des shows immersifs visuels et musicaux. Elle s'anime à l'avant et à l'arrière selon différentes configurations de couleurs et de graphismes. La synchronisation entre l'avant et l'arrière offre une harmonie d'ensemble magnifiant les trois griffes Peugeot.



Un écran Micro-LED dédié est intégré au niveau du montant C du véhicule, juste à côté du connecteur de recharge. Le dispositif permet de visualiser le niveau de charge du véhicule de l'extérieur.



Au-delà de la face avant, le Polygon Concept annonce le design général des Peugeot de demain : des formes pures, simples et géométriques au bénéfice d'une posture féline.



Le concept-car est pimenté d'éléments dans des tons vifs: pièces de carrosserie, roues, mousse des sièges et gravage laser des pneumatiques.



ESPACE



Avec le volant Hypersquare et la nouvelle génération du cockpit Peugeot "i-Cockpit", le concept Polygon introduit une conception inédite de l'espace intérieur. L'architecture a été repensée permettant de réinventer la planche de bord, et de libérer de l'espace intérieur aux occupants.



L'espace offert aux passagers avant est optimisé par un aménagement personnalisable de la planche de bord.



La sensation d'espace est renforcée par la luminosité de l'habitacle, avec une surface vitrée totale augmentée qui laisse rentrer le maximum de lumière naturelle.



CONFORT



La conception des sièges, associent une coque imprimée en 3D et une mousse moulée d'une seule pièce. Elle offre la liberté de créer des formes inédites et confortables et un design géométrique et net que les sièges traditionnels recouverts de tissu ne peuvent pas offrir.



PERSONNALISATION



A l'intérieur comme à l'extérieur, plusieurs éléments sont personnalisables sans limite grâce à une conception optimisée qui permet de remplacer des pièces en quelques minutes. Le volant Hypersquare peut-être personnalisé via un choix de couleurs et de matière qui agit ainsi sur l'ambiance de l'habitacle.



La personnalisation extérieure s'étend de la face avant jusqu'aux pneumatiques. Goodyear a développé une technologie laser qui permet de graver les flancs des pneus en couleur pour créer un effet de style pour chaque configuration.



Les pneumatiques Goodyear accueillent également la technologie intelligente Goodyear SightLine. Cette technologie fournit en temps réel des informations - affichées sur l'écran réfléchissant de l'i-Cockpit - sur l'état des pneus et des routes



SENSATIONS DE CONDUITE



Pendant plus d'un siècle, les automobilistes ont conduit avec un volant circulaire. Le volant Hypersquare de Peugeot casse les codes établis.



Le volant Hypersquare est associé à la direction électronique steer-by-wire. Il n'y a plus de liaison mécanique entre le volant et les roues, la commande est électronique. Au-delà de la fonctionnalité classique d'assistance de la direction, le système de direction électronique steer-by-wire ajoute une variation de la démultiplication de la direction en fonction de la vitesse.



A petite vitesse, pour stationner, faire demi-tour, le volant Hypersquare permet d'effectuer rapidement toutes les manœuvres, sans bouger les mains du volant, ni effectuer de multiples tours (rotation maximale de 170° dans chaque sens - soit un peu moins qu'un tour complet - contre trois tours complets avec un volant traditionnel).



A allure soutenue, une légère impulsion sur Hypersquare suffit à modifier la trajectoire de la voiture.



L'association du volant Hypersquare et de la technologie de direction électronique steer-by-wire offre une réactivité et une précision élevées à haute vitesse.



La technologie steer-by-wire assure un "retour" idéal de la route, filtrant les remontées désagréables (annulation des vibrations) tout en transmettant au conducteur le ressenti nécessaire pour appréhender les conditions de conduite.



PEUGEOT I-COCKPIT



La forme du volant Peugeot Hypersquare permet de réinventer l'ergonomie du poste de conduite : les principales commandes sont accessibles du bout des doigts dans quatre alvéoles circulaires situées aux quatre coins du volant, tout en conservant les mains sur le volant.



Dans le Peugeot Polygon Concept, l'écran est le pare-brise. Il n'y pas d'écran sur la planche de bord. Toutes les informations de conduite sont projetées sur le pare-brise, via une dalle de Micro-LEDs située derrière le volant Hypersquare. Les données de conduite s'affiche sur une surface de 24 cm de large sur 74 cm de haut, soit l'équivalent d'un écran de 31 pouces.



Le conducteur peut personnaliser les informations projetées sur le pare-brise :



- A l'arrêt : les Micro-LEDs situées derrière le volant Hypersquare sont visibles de l'extérieur.



- En mode conduite : Chaque mode (Cruise, Fun, and Hyper) personnalise l'environnement visuel intérieur et extérieur. Les animations intérieures et extérieures sont harmonisées et synchronisées. La projection sur le pare-brise, amplifie la sensation de conduite en lien avec la route. La couleur de l'éclairage intérieur et extérieur peut être sélectionnée à l'aide d'un cadran rotatif, qui intègre un écran LED affichant des informations telles que l'heure et la température.



MATERIAUX RECYCLES



Le Peugeot Polygon Concept a été conçu pour maximiser l'utilisation de matériaux recyclés dans la conception du véhicule.



La laque utilisée pour la peinture intérieure contient des composants issus du recyclage de pneumatiques en fin de vie.



L'ensemble de l'habitacle (sol, plafond, contre-portes, etc.) est recouvert de textile forgé. Lce textile est issu de recyclage de sièges véhicules Peugeot déconstruits.



La structure des sièges reposent sur une coque en plastique recyclé (R-PET) réalisée à l'aide d'une imprimante 3D à grande échelle.



Le Peugeot Polygon Concept contient moins de pièces qu'un véhicule traditionnel. Moins de pièces c'est une voiture plus légère, plus efficiente, et dont le montage puis le démontage en fin de vie demandent moins d'énergie et de temps.



Les sièges sont constitués de trois éléments principaux (au lieu de plusieurs dizaines pour un siège traditionnel ): la coque, la structure et la mousse. La mouse est issue d'une méthode de fabrication spécifique conçue en collaboration avec la société belge Sixinch spécialisée dans le mobilier en mousse, Elle est constituée d'une seule pièce de mousse, recouverte d'une couche protectrice teintée.



Le Peugeot Polygon Concept n'a que deux portes XXL à ouverture Papillon, au lieu de quatre portes traditionnelles. L'accessibilité à l'habitacle est optimisée et la conception et la fabrication des pièces est simplifié, limitant le nombre de composants dans chacune d'elle



Les enjoliveurs de roues, conçus à partir de plastique recyclé (R-PET), système de fixation compris, sont fabriqués d'une seule pièce en impression 3D.



De nombreux éléments sont facilement remplaçables, permettant de faire évoluer le véhicule. Une démarche qui contribue à augmenter la durée de vie de la voiture.



La mousse des sièges peut être remplacée en quelques minutes par une mousse d'une nouvelle couleur ou une forme plus enveloppante.



Le volant Hypersquare, les enjoliveurs de roues, les éléments personnalisables de la planche de bord, etc. peuvent tous être facilement remplacés pour s'adapter à l'évolution des goûts et besoins de chacun.