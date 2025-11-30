Le concept X Gran Cabriolet de Genesis offre une expérience de conduite à ciel ouvert amplifiée

Présenté en première mondiale au Seoul Mobility Show 2025, à Goyang, en Corée, le concept Genesis X Gran Cabriolet
dérive du modèle phare G90 de la marque de luxe coréenne pour offrir une liberté d'expression et une expérience de conduite à ciel ouvert amplifiée.
Le concept X Gran Cabriolet illustre l'ambition de la marque Genesis de s'imposer comme une référence émotionnelle du luxe.
Le concept X Gran Cabriolet porte l'essence du vin le plus exclusif du sud de l'Europe.
Le concept X Gran Cabriolet incarne l'alliance entre l'élégance et la sportivité selon Genesis.EXTERIEUR
À l'avant, le concept de Gran Cabriolet arbore les phares à deux lignes de Genesis, qui s'étirent jusqu'à la calandre Crest de la marque. La calandre tridimensionnelle s'inspire de cordes métalliques tissées, disposées en motifs audacieux en forme de losange «Two-Line».
Les larges prises d'air inférieures avec une grille sculptée soulignent le caractère sportif du concept X Gran Cabriolet, tandis que le capot allongé crée une silhouette dynamique. Les phares «Two-Line» s'étende jusqu'aux passages de roue avant, renforçant la présence, accentuée par la largeur de voie accrue.
Le concept X Gran Cabriolet présente un pare-brise plus incliné et une ligne de toit plus basse. Les portes sans montant ont été allongées pour créer des lignes fluides et allongées, avec les fenêtres sans cadre qui descendent complètement.
Les sections aérodynamiques des ailes complètent le design du concept.
La ligne de toit a été visuellement intégrée, formant une cabine qui rappelle le cockpit des voitures
de sport.
La ligne de caisse du concept X Gran Cabriolet est prolongée vers l'arrière, séparant la carrosserie du toit souple.
Les roues dynamiques à cinq branches du concept X Gran Cabriolet présentent une section transversale sculpturale qui contraste avec les rayons à deux lignes.
La profondeur marquée des jantes, conséquence directe de l'élargissement de la voie, renforce la posture, tandis que les surfaces concaves élargies soulignent la présence du modèle.
À l'arrière, les décalages du pare-chocs ont été lissés pour créer des surfaces épurées, accueillant les feux arrière «Two-Line».
Les garnitures brillantes s'étendent jusqu'aux sections arrière inférieures, intégrant de larges tuyaux d'échappement rectangulaires et minces. Sous les zones de la plaque d'immatriculation, des accents horizontaux s'étendent à l'arrière, avec un aileron en queue de canard soulignant le dynamisme du concept.
Les logos Genesis affleurants et les caméras escamotables discrètement intégrées reflètent l'approche haute technologie du détail. Le coffre s'ouvre sans contact, grâce à un simple geste de la main, supprimant ainsi le besoin d'un bouton physique.INTERIEUR
Le X Gran Cabriolet s'inspire de l'univers des grands vins, avec une teinte extérieure évoquant le raisin pressé et un intérieur habillé de nuances profondes, rappelant les cépages de Cabernet Sauvignon de la région italienne de Livourne.FINITIONS EN CRISTAL DANS LES DETAILS DE L'HABITACLE
Les éléments en cristal renforcent l'impression de luxe tout en apportant une profondeur à l'expérience à bord du X Gran Cabriolet. Associés aux matières douces des sièges et de l'habillage, les cristaux créent un effet monochrome qui met en valeur les nuances de bleu raisin de l'habitacle.EXPERIENCE DE CONDUITE
Au cœur de l'expérience de conduite du concept se trouve un volant doté d'un troisième rayon inférieur en aluminium raffiné, subtilement texturé pour rappeler les commandes rotatives.
Les sièges avant avec ceintures de sécurité intégrées sont dotés d'écrans, et les passagers arrière disposent de fentes d'aération et d'écrans intégrés.