Un concept Magma GT de Genesis directement inspiré de l'univers du sport automobile

Genesis
présente en première mondiale le concept de sportive hautes performances Magma GT
au Castellet.
Le concept de sportive hautes performances, taillée pour la compétition, de Genesis incarne la « performance sans effort » et les ambitions en compétition dans la catégorie GT de la marque de luxe coréenne.
Révélé lors la présentation en première mondiale du label Genesis Magma, le concept haute performance est bien plus qu'une simple étude de style. Le modèle vise à définir l'orientation de l'héritage de performance de la marque coréenne pour les dix prochaines années.
En tant que première sportive hautes performances de la marque, le concept Magma GT marque une étape clé de la transition de Genesis vers le « Luxe hautes performances ». Le modèle incarne l'essence de la « Performance sans effort » de Genesis, privilégiant l'équilibre et le luxe.
Loin d'être simplement centré sur la notion de vitesse, le concept Magma GT allie un luxe raffiné à une personnalité d'authentique voiture
de course.
Reprenant la configuration à moteur central arrière de l'hypercar GMR-001, le concept Magma GT est conçu pour constituer, à terme, la base d'une potentielle Magma GT3, ouvrant la porte à une participation de la marque aux courses de GT.
Fidèle à son statut de deuxième voiture de course de l'histoire de la marque Genesis, le concept Magma GT arbore un design aérodynamique qui dévoile sa raison d'être au premier regard: chaque surface et chaque ligne ont été pensées pour optimiser l'aérodynamisme et l'efficience du véhicule.
Les principales caractéristiques
du concept Magma GT :
- un capot avant surbaissé associé à une ligne de toit plongeante et allongée.
- des ailes arrière proéminentes et athlétiques qui réinterprètent les proportions des voitures
de course GT.
- une caisse qui s'affine vers l'arrière pour conférer un maximum d'assise au véhicule surbaissé.
- des ailettes avant qui s'intègrent aux projecteurs et renforce la force d'appui du véhicule.
- des motifs aérodynamiques G-Matrix qui s'étendent du diffuseur avant jusqu'aux formes ailées du bouclier.
- des feux arrière sur deux niveaux.
- une poupe à l'aérodynamique entièrement optimisée.
Le concept Magma GT constitue un manifeste en matière de sportive hautes performances pour la marque Genesis.
Luc Donckerwolke, Directeur en chef de la création, a déclaré : « Le concept Magma GT incarne la quintessence de notre vision de la performance et symbolise notre engagement dans le monde du sport automobile. Il ne se définit pas par la notion de radicalité ou de vitesse absolue mais par la notion d'équilibre. Il s'agit d'un véhicule qui se montre naturellement en osmose avec son conducteur, offre une parfaite maîtrise dans les situations les plus tendues, et qui a été soigneusement conçu pour que chacune de ses composantes ne serve qu'un seul et même objectif : rendre la performance la plus fluide possible. »
Et le même de poursuivre : « Le Magma GT ne demande pas au conducteur de faire la preuve de ses compétences ; il les optimise. Il ne s'agit pas simplement d'un modèle Genesis plus véloce. Il se veut l'expression la plus aboutie à ce jour de la performance Genesis. »