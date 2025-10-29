Le concept Vision X-Coupé incarne l'évolution du langage du design de Mazda

Mazda
lève le voile sur le concept Vision X-Coupé
(« X » se prononçant «cross») au Japan Mobility Show 2025.
Le Mazda Vision
X-Coupé incarne l'évolution du langage du design Kodo et de la technologie de capture mobile du carbone « Mazda Mobile Carbon Capture ».
Le concept illustre le thème mis en avant par le constructeur japonais pour l'exposition de cette année : « Le plaisir de conduire alimente un avenir durable » pour 2035.
Le Mazda Vision X-Coupé est un coupé
sportif qui incarne l'évolution du langage du design « Kodo - l'âme du mouvement »
. Il est alimenté par un système hybride rechargeable
intégrant un moteur turbo rotatif bi-rotor
associé à un moteur électrique
et une batterie
. Doté d'une puissance de 510 ch
, le concept Vision X-Coupé offre une autonomie de 160 km en mode électrique
et une autonomie cumulée pouvant atteindre jusqu'à 800 km avec le moteur thermique
.
En associant un carburant neutre en carbone
dérivé de microalgues à la technologie de capture du CO2
propre à Mazda, « Mazda Mobile Carbon Capture », le véhicule, en roulant, contribue à réduire le CO2 atmosphérique.Données techniques Mazda Vision Coupé-X:
Longueur totale: 5 050 mm
Largeur totale: 1 995 mm
Hauteur totale: 1 480 mm
Empattement: 3 080 mm