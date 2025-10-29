Le concept Vision X-Coupé incarne l'évolution du langage du design de Mazda

Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Mazda lève le voile sur le concept Vision X-Coupé (« X » se prononçant «cross») au Japan Mobility Show 2025.

Le Mazda Vision X-Coupé incarne l'évolution du langage du design Kodo et de la technologie de capture mobile du carbone « Mazda Mobile Carbon Capture ».

Le concept illustre le thème mis en avant par le constructeur japonais pour l'exposition de cette année : « Le plaisir de conduire alimente un avenir durable » pour 2035.

Le Mazda Vision X-Coupé est un coupé sportif qui incarne l'évolution du langage du design « Kodo - l'âme du mouvement ». Il est alimenté par un système hybride rechargeable intégrant un moteur turbo rotatif bi-rotor associé à un moteur électrique et une batterie. Doté d'une puissance de 510 ch, le concept Vision X-Coupé offre une autonomie de 160 km en mode électrique et une autonomie cumulée pouvant atteindre jusqu'à 800 km avec le moteur thermique.

En associant un carburant neutre en carbone dérivé de microalgues à la technologie de capture du CO2 propre à Mazda, « Mazda Mobile Carbon Capture », le véhicule, en roulant, contribue à réduire le CO2 atmosphérique.

Données techniques Mazda Vision Coupé-X:

Longueur totale: 5 050 mm
Largeur totale: 1 995 mm
Hauteur totale: 1 480 mm
Empattement: 3 080 mm

Eric Houguet, écrit le 29/10/2025

