Lexus réalise des ventes mondiales de 760 012 véhicules en 2021

La marque premiuma venduPar rapport aux 718 715 véhicules vendus en 2020, la marque premium Lexus enregistre une augmentation de ses ventes de 6 %.Par rapport aux 765 330 véhicules vendus en 2019, la marque premium Lexus enregistre une diminution de ses ventes annuelles de 0,7%.Toutes motorisations confondues, la gammes'est vendue à 221 000 unités (en hausse de 9 %) suivie de la gamme(189 000 unités, en hausse de 3 %) et de la gamme(145 000 unités, en baisse de 1 %).Les ventes de modèles électrifiés ont progressé de 10 % à l'échelle mondiale, atteignant le niveau record d'environ 260 000 unités grâce aux résultats des modèles hybrides ES, RX et UX Les ventes de Lexus ont augmenté dans les principales régions du monde en 2021.En, la Marque a commercialisé 72 441 véhicules (en hausse de 2 % par rapport à 2020), avec une part de marché de 2,3 % sur le segment premium européen.La plus forte croissance a été enregistrée par la gamme LC (en hausse de 53 %), suite au lancement du cabriolet LC.La berline phare de Lexus, la LS, a progressé de manière significative (en hausse de 46 %) suite à son important restylage en début d'année.Les ventes de la berline ES ont augmenté de 19 %.Les ventes du SUV compact UX ont enregistré une augmentation significative de 25 % principalement grâce au UX 300e électrique.Globalement, la gamme de SUV Lexus a représenté 87 % des ventes de la marque en Europe, emmenée par l'UX (21 144 unités), le NX (19 493 unités) et le RX (18 346 unités).Les véhicules électrifiés ont représenté 96 % des ventes de la marque en Europe de l'Ouest en 2021.Le premier modèle 100 % électrique de Lexus, l'UX 300e, a atteint les 3 000 ventes au cours de sa première année complète de commercialisation.En, les ventes de Lexus ont progressé de 12 % à 332 000 unités, tandis qu'en Chine la marque Lexus a réalisé des ventes record d'environ 227 000 unités (en hausse de 1 %).Koji Sato, Président de Lexus International et Chief Branding Officer, a déclaré : "Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacun de nos clients Lexus dans le monde. Malgré l'impact continu de la propagation du COVID-19 et les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement des pièces, nous avons pu ramener les ventes à un niveau record en 2021, avec environ 760 000 unités".• Amérique du Nord : environ 332 000 unités (en hausse de 12 % par rapport à 2020)• Chine : environ 227 000 unités (en hausse de 1 %)• Europe : 72 441 unités (en hausse de 2 %)• Japon : environ 51 000 unités (en hausse de 4 %)• Moyen-Orient : environ 28 000 unités (en hausse de 3 %)• Asie de l'Est : environ 30 000 unités (en baisse de 5 %)