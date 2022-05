Geely Automobile entre au capital de Renault Korea Motors

, le plus grand groupe automobile privé de Chine,par un mécanisme d'augmentation de capital.Cette opération financièreRappelons que, Renault devrait commercialiser à partir de 2024,Les véhicules seront produits dans l', en Corée du Sud, pour le marché sud-coréen ainsi qu'à l'exportation.Les véhicules Renault utiliserontRenault Korea Motors apporteraLa gamme de véhicules sur base technique Geely seraLe service après-vente de Renault Korea Motors a été classé meilleur de sa catégorie pendant six années consécutives jusqu'en 2021 dans l'enquête nationale sur la consommation automobile de Consumer Insight.Selon Geely Automobile et Renault, cette augmentation de capital reflète la grande confiance de Geely et de Renault dans le, portant très largement dominé par les marques Hyundai et Kia (Groupe Hyundai).Rappelons que Renault Korea Motors ne parvient pas écouler plus de 100 000 véhicules par an durablement sur le marché coréen depuis plusieurs années (90 300 véhicules en 2020, 79 081 véhicules en 2019, 84 954 unités en 2018, 99 846 véhicules en 2017 et 111 097 voitures en 2016) et que c'est en produisant des véhicules Nissan que l'usine Renault de Seoul est parvenu à limiter la perte financière de l'usine coréenne au cours des dernières années.Il nous semble étonnant que l'avenir de l'usine coréenne de Renault se soit organiséepourtant bien implantée sur les marchés automobiles asiatiques et queGeely Automobile est déjà