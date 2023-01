Les ventes mondiales de Hyundai atteignent 3,94 millions d'unités en 2022

Les ventes mondiales deont atteint(3 944 579 véhicules) en 2022, enregistrant ainsi uneen glissement annuel.En Corée du Sud, les ventes de Hyundai ont atteint 688 884 unités (pour 726 838 véhicules en 2021).En 2022, les ventes de Kia sur les marchés hors Corée du Sud ont progressé de 2,9% par rapport à l'année précédente pour atteindre 3 255 695 unités (pour 3 163 888 voitures en 2021).Les Hyundai Ioniq 5 et Hyundai Ioniq 6 se sont écoulées à 100 000 exemplaires en 2022.Ventes en Corée du Sud: 688 884 (moins 5,2%)Ventes à l'étranger: 3 255 695 (plus 2,9%)Ventes mondiales: 3 944 579 véhicules (plus 1,4%)