Bentley a livré 15 174 voitures de luxe dans le monde en 2022

La marque de véhicules de luxe Bentley enregistre un record de ventes annuelles

La marque britannique de véhicules de luxea livréCes résultats ont permis à Bentley de vendre plus de 10 000 véhicules pour la dixième année consécutive et d'enregistrer un record de ventes annuelles pour sa 103ème année d'existence.Le précédent record de ventes annuelles datait de 2021 avec 14 659 véhicules vendus.Les ventes mondiales de BentleyLa marque automobile de Crewe enregistre des records de ventes aux Etats-Unis, en Chine et en Asie-Pacifique.L'Amérique est le premier marché en 2022 avec un total de 4 221 voitures livrées, en hausse de 1% par rapport à 2021 (4 212 véhicules).La Chine est le deuxième marché de la marque de luxe de Crewe avec 3 655 véhicules livrés en 2022 contre 4 033 voitures en 2021, soit une baisse de 9%.En Europe, les ventes ont progressé de 11% avec 2 809 véhicules livrés contre 2 520 en 2021.Le Royaume-Uni représente 1 490 véhicules livrés en 2022 contre 1 328 en 2021, soit une hausse de 12%.2 031 véhicules ont été livrés dans la région Asie-Pacifique contre 1 651 en 2021.Bentley a livré 968 véhicules au Moyen-Orient en 2022 pour 915 en 2021.Les principaux modèles contributifs au volume de la marque de Crewe sont le(42 pour cent) en cette sixième année de commercialisation, laet la(30 pour cent) et la(28 pour cent).La marque Bentley est présente dans 65 pays au travers d'un réseau de distribution de 241 points de vente.