Renault réalise des ventes mondiales de 1 088 836 véhicules particuliers en 2022

Des ventes mondiales de véhicules particuliers en baisse pour la cinquième année consécutive

La marque Renault enregistre enPar rapport à 2021 (1 318 785 véhicules), les ventes mondiales de voitures particulières de la marque Renault sont en baisse de 17,4%.Par rapport à 2021 sans les ventes sur le marché russe (1 188 002 véhicules), les ventes mondiales de voitures particulières de la marque Renault sont en baisse de 8,3%.Par rapport à 2020 (1 473 497 véhicules), les ventes mondiales de voitures particulières de la marque Renault sont en baisse de 23,1%.Par rapport à 2019 (1 944 934 véhicules), les ventes mondiales de voitures particulières de la marque Renault sont en baisse de 44% après une baisse en 2019 de 8,4% et une baisse en 2018 de 6,2%.La marque au losange voit ses volumes de ventes de véhicules particuliers diminuer pour la cinquième année consécutive (1 088 836 véhicules particuliers vendus en 2022 pour 1 318 785 en 2021, 1 473 497 en 2020, 1 944 934 en 2019, 2 124 364 en 2018, 2 264 075 en 2017, 2 094 542 en 2016, 1 822 965 en 2015, 1 811 443 en 2014, 1 826 292 véhicules en 2013 et 1 800 999 véhicules en 2012).Dans un contexte de contraintes des approvisionnements, Renault a mis en placeLa marque Renault expliques.Renault explique met en œuvre une politique commerciale sélective qui favorise la croissance sur les segments créateurs de valeur (ventes à particuliers et véhicules du segment C) et poursuivre une politique commerciale privilégiant la profitabilité aux volumes de ventes.Renault est la troisième marque électrifiée avec plus de 228 000 véhicules vendus.Renault est la troisième marque en Europe sur le marché des véhicules électriques.Renault est la deuxième marque en Europe pour les ventes de véhicules hybrides La gamme E-Tech (électrique et hybride ) représente 39 % des ventes de véhicules particuliers Renault en Europe en 2022, alors que la moyenne du marché se situe autour de 31 %.Laa enregistré 33 000 ventes en Europe depuis le second semestre 2022La technologie full hybride est en plein essor avec 117 000 unités. La technologie atteint un mix de 30 % sur la Renault Clio , 31 % sur le Renault Captur , 65 % sur le Renault Arkana et la version la plus demandée du Renault Austral Le mix des ventes à particuliers de Renault a progressé de 8 points par rapport à 2021 pour atteindre 51 %. La part de marché des ventes aux particuliers de Renault atteint 6,1 % en Europe.Les ventes de Renault sur le segment C progressent de 21 % avec plus de 200 000 immatriculations. Le Renault Arkana réalise plus de 80 000 ventes en 2022.En Amérique latine, le Renault Kwid est le quatrième véhicule à particuliers le plus vendu.En Colombie, le Renault Duster est le véhicule le plus vendu du marché.Avec les 326 810 véhicules utilitaires vendus en 2022, les ventes totales (véhicules particuliers et utilitaires légers) de Renault atteignent 1 415 646 unités (pour 1 693 609 en 2021, 1 787 121 en 2020, 2 357 093 en 2019, 2 532 567 en 2018, 2 670 989 en 2017, 2 487 309 en 2016, 2 170 644 en 2015, 2 118 844 en 2014 et 2 131 490 en 2013.Fabrice Cambolive, Chief Operating Officer marque Renault explique : “Les équipes ont atteint nos priorités en 2022 : croissance sur le marché électrifié, le segment C et le marché des ventes aux particuliers. Notre gamme E-Tech répond parfaitement aux attentes des clients et nous place comme la troisième marque en Europe sur le marché électrifié. “En baisse pour la cinquième année consécutive,Les ventes de la marque au losange ont été affectées en 2022 par des contraintes des approvisionnements, par la pandémie Covid-19 en 2021 et en 2020, mais elles avaient déjà baissées en 2019 et en 2018.N'oublions pas par ailleurs que Renault vend sous sa propre marque des voitures Dacia rebadgées Renault en dehors du marché européen.Au final, si l'on intègre les Dacia rebadgées Renault, la marque Renault est tombée sous le seuil du million de véhicules particuliers par an dans le monde.