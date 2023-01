Dacia enregistre 569 208 ventes de véhicules particuliers dans le monde en 2022

(pour 502 964 véhicules particuliers en 2021, 484 097 en 2020, 690 525 en 2019, 655 172 en 2018, 610 160 en 2017, 542 542 en 2016, 511 501 en 2015 et 474 624 en 2014).Avec les 4 629 véhicules utilitaires vendus en 2022, les ventes totales (véhicules particuliers et utilitaires légers) de Dacia atteignent 573 837 unités (pour 537 095 véhicules en 2021, 520 765 véhicules en 2020, 736 570 véhicules en 2019, 700 798 véhicules en 2018, 655 235 unités en 2017, 584 219 voitures en 2016 et 550 920 unités en 2015).Dacia tire son épingle du jeu malgré la morosité du marché automobile pénalisé par la crise sanitaire, la crise des composants électroniques et la crise logistique,Dacia enregistre en Europe une, en progression de 0,7 point par rapport à 2021.La part de marché sur le marché des véhicules particuliers à particuliers se monte à 7,6 % (6,2 % en 2021).Le résultat de la marque roumaine, positionné sur un rapport prestations/prix au meilleur niveau, est porté par le succès des Dacia Sandero (229 500 unités vendues sur l'ensemble de la gamme Sandero ) et Dacia Duster (197 1000 unités vendues).Laest le véhicule le plus vendu auprès des clients particuliers en Europe.Leest le second véhicule le plus vendu auprès des clients particuliers en Europe et le SUV le plus vendu aux particuliers en Europe.Leréalise 56 800 unités pour sa première année de commercialisation. Le Jogger est le deuxième véhicule du segment C (hors SUV) vendu à particuliers en Europe.Lareprésente 48 900 unités. La Spring est le troisième véhicule électrique vendu à particuliers en Europe. La Spring compte 93 % de primo-accédants à l'électrique parmi ses clients particuliers.Côté motorisations,L'attractivité de la gamme Dacia se manifeste également. Sur le périmètre Europe 5 (France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Espagne), six clients Dacia sur dix ne possédaient pas de véhicules Renault ou Dacia.Au moment du renouvellement, huit clients sur dix choisissent un véhicule Renault ou Dacia.En plus de maintenir son leadership au Maroc,En, premier marché de Dacia, la marque a immatriculé 130 800 véhicules particuliers en 2022, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à 2021, dans un marché en recul de 7,8 %. Cette performance se traduit par une hausse de part de marché d'un point pour atteindre 8,6 %, ce qui positionne la marque à la troisième place du podium. Sur le canal des ventes à particuliers, Dacia affiche une part de marché de 15,8 %, en hausse de 1,3 point, signifiant que 1 client particulier sur 6 a choisi Dacia en 2022.En, où le marché est dominé par les offres du segment C, Dacia a enregistré en 2022 sa meilleure performance commerciale avec une croissance de 50 % en volumes avec 60 300 ventes de véhicules particuliers et une part de marché qui a dépassé les 2% sur le marché et 5 % sur le marché à particuliers. Dacia occupe la sixième place en ventes de véhicules particuliers à particuliers.Dacia progresse enavec 67 300 ventes de véhicules particuliers, soit une hausse de 9,2 % par rapport à 2021, dans un marché en recul de 9,7 %. La part de marché atteint 5,1 %, en hausse de 0,9 point par rapport à 2021.Sur le canal des ventes à particuliers, Dacia est la quatrième marque avec une part de marché de 8,3 %, en progression de 2 points par rapport à 2021.En, Dacia enregistre 37 800 ventes de véhicules particuliers et affiche une progression de 2,7 % par rapport à 2021 dans un marché en recul de 5,3 %. La part de marché à 4,7 % est en hausse de 0,4 point par rapport à 2021. Sur le canal des ventes à particuliers, Dacia occupe la quatrième place dans le classement avec une part de marché de 8,1 %, soit 0,6 point de progression par rapport à 2021.Au, Dacia a vu son volume de ventes augmenter de 55 % par rapport à 2021 sur un marché en recul de 2%. Sur le canal des ventes à particuliers, la part de marché de la marque est passée de 2 % en 2021 à 3,1 %, ce qui place Dacia à la treizième place.En, la marque dépasse les 30 % de part de marché, soit 2 points de plus qu'en 2021.Auet en, Dacia est la première marque sur le canal des ventes à particuliers.En, les Pays Baltes, la Slovaquie et la République Tchèque enregistrent une progression des ventes supérieure à 30 %.En, les ventes ont progressé de 30 % avec une part de marché qui dépasse 6 %, soit une hausse de 1,1 point par rapport à 2021.Xavier Martinet, Directeur Marketing Ventes & Opérations Dacia explique: "En 2022, les hausses de volumes et la part de marché record de Dacia en Europe confirment la pertinence de notre stratégie basée sur l'essentiel et l'adéquation de nos produits aux usages des clients."Sandero: 229 500 unitésDuster: 197 100 unitésJogger : 56 800 unitésSpring: 48 900 unités