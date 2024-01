Les ventes annuelles mondiales de la marque Byd atteignent les 2 877 353 d'unités en 2023

Les ventes annuelles mondiales du constructeur Byd dépassent les 3 millions d'unités en 2023

Le constructeur automobile chinoisa vendudans le monde au cours de l'année 2023, sous les marques Byd, Denza, Yangwang et Fangchengbao.Par rapport à l'année 2022, Byd enregistre une croissance substantielle de ses ventes mondiales de 61,9 %.Le dépassement de l'objectif de 3 millions de ventes annuelles de véhicules particuliers et utilitaires fait passer le constructeur automobile Byd, pour la première fois, dans le top 10 de l'industrie automobile mondiale en ventes de voitures En 2023, Byd est le, derrière Tesla.En 2023, Byd est le(véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables), pour la deuxième année consécutive.Sur le marché chinois, Byd a conservé sa position de marque et de constructeur automobile de véhicules particuliers et utilitaires les plus vendus (Byd vend des véhicules sous les marques Byd, Denza, Yangwang et Fangchengbao).Les, soit une augmentation de 55,3 % par rapport à l'année précédente.La marque Denza a vendu 127 840 véhicules en 2023 (monospace Denza D9).Les marques Yangwang et Fangchengbao ont été lancées en 2023, avec des livraisons qui ont débuté en novembre 2023.En 2023, les exportations du constructeur Byd sont en hausse de 334,2 % pour atteindre 242 765 unités.Le constructeur automobile chinois est présent commercialement dans plus de 70 pays sur six continents.La marque Byd est présente en Europe via 230 distributeurs implantés dans 19 pays avec cinq modèles (Byd Han, Byd Tang, Byd Atto 3, Byd Seal et Byd Dolphin), couvrant les segments C à E, y compris les voitures citadines , les berlines et les SUV