Volvo réalise des ventes mondiales record de 708 716 véhicules en 2023

Modèles Ventes 2023 Ventes 2022 Evolution 2023/2022 XC60 228 646 195 338 17.1 % XC40 200 670 169 206 18.6 % XC90 107 549 97 130 10.7 % S90 49 283 42 910 14.9 % S60 40 153 39 503 1.6 % C40 37 114 24 213 53.3 % V60 22 315 24 254 -8.0 % V60 CC 8 123 7 823 3.8 %

V90 7 122 7 630 -6.7 % V90 CC 7 102 7 110 -0.1 % EX30 639 0 Divers Total 708 716 615 121 15.2 %

a venduà l'échelle mondiale en 2023,(615 121 véhicules vendus en 2021).Par rapport à 2021 (698 693 véhicules vendus en 2021), la hausse est de 1,4 %.Par rapport à 2020 (661 713 véhicules vendus en 2020), la hausse est de 7 %.Par rapport à 2019 (705 452 voitures vendues), la hausse est de 0,4 %.L'année 2023 constitue un nouveau record de ventes mondiales pour Volvo.Ce record historique des ventes témoigne de la solidité du portefeuille de modèles électrifiés de Volvo et de la stabilisation de la chaîne d'approvisionnement.Volvo a enregistré une augmentation significative des ventes de ses voitures électrifiées qui représentent 37,5 % de ses ventes en 2023.En 2023, Volvo Cars a vendu, soit une augmentation de 70 % par rapport à 2022, et, soit une hausse de 10 % par rapport à 2022.Lesde Volvo dans le monde en 2023.Lesde Volvo dans le monde en 2023.Lesont atteinten 2023, soit une augmentation de 19 % par rapport à 2022. La gamme de voitures Recharge de Volvo, dotées d'un groupe motopropulseur entièrement électrique ou hybride rechargeable, a représenté 59 % de toutes les voitures vendues dans la région l'année dernière.Les ventes enont augmenté de 5 % par rapport à 2022, avecvendues en 2023. Les ventes de voitures Recharge ont augmenté de 26 % entre janvier et décembre en Chine.Auxont été vendues en 2023, soit une hausse de 26 % par rapport à l'ensemble de l'année 2022. Les ventes de véhicules Recharge ont augmenté de 28 % et ont représenté 28 % de l'ensemble des voitures vendues aux États-Unis au cours de l'année.En 2023, lea été le modèle le plus vendu avec 228 646 unités (contre 195 338 en 2022), suivi par leavec au total 200 670 unités vendues (pour 169 206 unités en 2022) et leavec 107 549 unités vendues (97 130 unités en 2022).Europe: 294 794Chine: 170 091Etats-Unis: 128 701Autres: 115 1302023: 708 7162022: 615 1212021: 698 6932020: 661 7132019: 705 4522018: 642 2532017: 571 5772016: 534 3322015: 503 1272014: 465 8662013: 427 8402012: 421 9512011: 449 2552010: 373 5252009: 334 808 2008 : 374 2972007: 458 3232006: 427 7472005: 443 9472004: 456 2242003: 415 0462002: 406 6952001: 412 3902000: 409 059