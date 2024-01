Renault réalise des ventes mondiales de 1 156 895 véhicules particuliers en 2023

Des ventes mondiales de véhicules particuliers en hausse après cinq années consécutives de baisse

La marqueenregistre endes ventes mondiales en hausse dePar rapport à 2022 (1 088 836 véhicules), les ventes mondiales de voitures particulières de la marque Renault sont enPar rapport à 2021 (1 318 785 véhicules), les ventes mondiales de voitures particulières de la marque Renault sont en baisse de 12,3%.Par rapport à 2021 sans les ventes sur le marché russe (1 188 002 véhicules), les ventes mondiales de voitures particulières de la marque Renault sont en baisse de 2,6%.Par rapport à 2020 (1 473 497 véhicules), les ventes mondiales de voitures particulières de la marque Renault sont en baisse de 21,5%.Par rapport à 2019 (1 944 934 véhicules), les ventes mondiales de voitures particulières de la marque Renault sont en baisse de 40,5%.La marque au losange voit ses volumes de ventes de véhicules particuliers progresser pour la première fois depuis cinq ans (1 156 895 véhicules particuliers vendus en 2023, pour 1 088 836 véhicules en 2022, 1 318 785 véhicules en 2021, 1 473 497 véhicules en 2020, 1 944 934 véhicules en 2019, 2 124 364 véhicules en 2018, 2 264 075 véhicules en 2017, 2 094 542 véhicules en 2016, 1 822 965 véhicules en 2015, 1 811 443 véhicules en 2014, 1 826 292 véhicules en 2013 et 1 800 999 véhicules en 2012).En France, Renault est leader (277 914 ventes) et la Clio est devenu le 1er véhicule vendu sur le marché national avec 111 741 immatriculations en 2023, tous canaux confondus.Laest numéro 3 en Europe avec plus de 219 365 unités vendues.Renault explique poursuivre une politique de vente sélective basée sur une stratégie de « valeur ».La marque Renault indique accélérer sa reconquête du segment C et supérieurs en Europe et poursuivre son offensive d'électrification (véhicules hybrides, véhicules hybrides rechargeables et véhicules électriques ).Les véhicules électrifiés (véhicules hybrides, véhicules hybrides rechargeables et véhicules électriques) représentent 39,7 % des ventes de véhicules particuliers de la marque en Europe.Avec (270 362 véhicules particuliers électrifiés vendus, dont 185 666 unités véhicules hybrides / HEV), Renault prend la troisième place en Europe des véhicules particuliers électrifiés. Austral , Clio et Captur sont dans le top 10 des véhicules hybrides (HEV) les plus vendus en Europe.La(BEV) a enregistré 47 504 ventes en Europe en 2023.Avec les 391 853 véhicules utilitaires vendus en 2023, les ventes totales (véhicules particuliers et utilitaires légers) de Renault atteignent 1 548 748 unités en 2023 (pour 1 415 646 véhicules en 2022, 1 693 609 véhicules en 2021, 1 787 121 véhicules en 2020, 2 357 093 véhicules en 2019, 2 532 567 véhicules en 2018, 2 670 989 véhicules en 2017, 2 487 309 véhicules en 2016, 2 170 644 véhicules en 2015, 2 118 844 véhicules en 2014 et 2 131 490 véhicules en 2013).