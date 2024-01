Dacia enregistre 652 580 ventes de véhicules particuliers dans le monde en 2023

Lesmondiales de véhicules particuliers de la marque roumaine Dacia progressent de 14,6 % en(pour 569 208 véhicules particuliers en 2022, 502 964 véhicules en 2021, 484 097 véhicules en 2020, 690 525 véhicules en 2019, 655 172 véhicules en 2018, 610 160 véhicules en 2017, 542 542 véhicules en 2016, 511 501 véhicules en 2015 et 474 624 véhicules en 2014).Avec les 5 741 véhicules utilitaires vendus en 2023, les ventes totales (véhicules particuliers et utilitaires légers) de Dacia atteignent 658 321 unités (pour 573 837 véhicules en 2022, 537 095 véhicules en 2021, 520 765 véhicules en 2020, 736 570 véhicules en 2019, 700 798 véhicules en 2018, 655 235 unités en 2017, 584 219 voitures en 2016 et 550 920 unités en 2015).Dacia enregistre enuneen 2023, en progression de 0,1 point par rapport à 2022.Dacia intègre le top 10 européen sur le marché des véhicules particuliers.La part de marché sur le marché des véhicules particuliers à particuliers se monte à 8,3 % (pour 7,6 % en 2022, en hausse de 0,7 point).La marque occupe la deuxième place sur le podium européen des ventes à clients particuliers en part de marché sur le marché des véhicules particuliers à particuliers (Autriche, Belgique, Croatie, République Tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni).Le résultat de la marque roumaine est porté par le succès des Dacia Sandero (269 899 unités vendues sur l'ensemble de la gamme Sandero , en hausse de 17,6 % par rapport à 2022) et Dacia Duster (200 633 unités vendues, en hausse de 1,7 % par rapport à 2022).Laest le véhicule le plus vendu auprès des clients particuliers en Europe depuis 2017 (Autriche, Belgique, Croatie, République Tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni).Leest le SUV le plus vendu aux particuliers en Europe.Leréalise 94 095 unités pour sa seconde année de commercialisation (en hausse de 65,6 % par rapport à 2022). Le Jogger est le premier véhicule du segment C (hors SUV) vendu à particuliers en Europe.Laélectrique représente 61 803 unités (en hausse de 26,4 % par rapport à 2022). La Spring est le troisième véhicule électrique vendu à particuliers en Europe.Sandero: 269 899 unitésDuster: 200 633 unitésJogger : 94 095 unitésSpring: 61 803 unités