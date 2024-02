La marque automobile Denza revendique un raffinement et un savoir-faire de premier ordre

La marque automobile haut de gammede Byd revendique unet unde premier ordre combinés à desLa marque Denza utilise lesen matière de groupes motopropulseurs électriques (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV).La marque haut de gamme de Byd compte déjà deux modèles : le, un monospace sept places électrique ou hybride rechargeable, et le crossover électriqueLa marque haut de gamme de Byd représente une nouvelle ère dehaut de gamme et technologiquement avancée.Esthétiquement, la marque Denza entend allier une finesse élégante, un savoir-faire haut de gamme à une stature dynamique et musclée qui dégage un fort sentiment de sécurité et de puissance, tout en offrant un raffinement élevé.L'éthique du design Denza repose sur des lignes fluides qui incarnent la précision à chaque point de contact.La technologie avancée et les expériences connectées intelligentes sont des caractéristiques essentielles de la marque Denza.L'intérieur des modèles Denza dégage une ambiance high-tech, avec un écran tactile caractéristique de Byd au centre de la console et du cockpit enveloppant, es systèmes audio Dynaudio haut de gamme, ainsi que des fonctionnalités pour le confort et la commodité.La marque Denza propose deux groupes motopropulseurs, soit la plateforme Byd e-Platform 3.0 purement électrique, soit la plateforme hybride spécialisée Byd DM-i.La marque Denza devrait être officiellement lancée en Europe à la fin de l'année 2024.