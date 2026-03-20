La composition réelle du prix des carburants en 2026

Environ 60% du prix d'un litre de carburant correspond à des taxes ou contributions en 2026
Alors que la crise des carburants pèse lourdement sur le budget des automobilistes Français et semble s'installer dans la durée, l'association « 40 millions d'automobilistes » et la Fédération Nationale de l'Automobile
(FNA) lancent l'Opération Transparence. 2 500 stations-service indépendantes affichent clairement, à leur caisse, le détail précis du prix d'un litre de carburant
.
Cette démarche vise à apporter une transparence totale aux automobilistes et à mettre en lumière la réalité économique qui se cache derrière le prix d'un litre de carburant affiché à la pompe.
Pour un litre de carburant vendu 2 euros durant la crise des carburants, la répartition est la suivante :
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|Essence
|Diesel
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|Pétrole brut et raffinage
|0,70 €
|0,78 €
|Logistique et transport
|0,06 €
|0,06 €
|Marge
|0,067 €
|0,067 €
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|Taxe Certificats d'Economies d'Energie (CEE)
|0,15 €
|0,15 €
|Taxe Accise (moyenne France actuelle)
|0,69 €
|0,69 €
|Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
|0,333 €
|0,333 €
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|Total hors taxes et contributions
|0,83 €
|0,91 €
|Total taxes et contributions
|1,17 €
|1,09 €
Cette opération de transparence totale vis-à-vis des automobilistes est une manière de rappeler une réalité souvent oubliée : les stations-service ne sont pas responsables de la flambée des prix à la pompe.« Quand on regarde la composition du prix d'un litre de carburant, on constate que la marge des stations-service représente seulement quelques centimes. Face à un niveau de taxation qui dépasse largement la moitié du prix à la pompe, il est important que les automobilistes comprennent que les stations indépendantes ne sont pas celles qui profitent de la situation. »
, explique Aliou Sow, Secrétaire général de la Fédération Nationale de l'Automobile.« Les stations-service indépendantes jouent un rôle essentiel dans le maillage territorial. Dans de nombreuses communes, elles sont parfois le dernier point d'approvisionnement en carburant pour les habitants. Cette opération permet aussi de rappeler qu'elles assurent avant tout un service de proximité indispensable pour des millions d'automobilistes. »
, souligne Jacques Vaysse, Président de la branche métier mobilité et nouvelles énergies de la Fédération Nationale de l'Automobile.
Le détail du prix d'un litre de carburant met en évidence une réalité difficilement contestable : environ 60% du prix d'un litre de carburant correspond à des taxes ou des contributions
.
Pour l'association « 40 millions d'automobilistes », cette situation illustre une dérive fiscale devenue insoutenable pour des millions de Français.« Quand un automobiliste fait le plein, il ne paie pas seulement son carburant : il finance surtout une fiscalité devenue totalement disproportionnée. Dans ce litre de carburant, le grand gagnant n'est pas la station-service, mais bel et bien l'État. »
, dénonce Philippe Nozière, Président de l'association « 40 millions d'automobilistes».
Pour l'association « 40 millions d'automobilistes », la crise des carburants actuelle doit ouvrir un débat national sur la fiscalité des carburants. La mobilité ne peut pas continuer à être taxée comme un produit de luxe : c'est une nécessité quotidienne pour des millions de Français qui doivent se rendre au travail, accompagner leurs enfants à l'école ou accéder aux services de soins et aux services essentiels de la vie.
Réduire la pression fiscale sur les carburants permettrait non seulement de soulager immédiatement le budget des ménages.« Les Français ont le droit de savoir où va leur argent. Si le prix à la pompe est devenu insupportable pour tant de ménages, c'est parce que la fiscalité qui pèse sur le carburant est devenue une véritable hérésie économique. La mobilité n'est pas un privilège, c'est une nécessité pour des millions de Français. »,
conclut Pierre Chasseray, délégué général de l'association « 40 millions d'automobilistes».Sources
: association « 40 millions d'automobilistes», Fédération Nationale de l'Automobile (FNA)
Image 175122 par David Roumanet 49470 de Pixabay