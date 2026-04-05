Pourquoi le prix du Superéthanol-E85 reste stable durant la crise géopolitique du Moyen-Orient ?

Alors que les prix
des carburants fossiles augmentent fortement dans les stations-service françaises, le superéthanol-E85
, produit majoritairement à partir de matières premières d'origine végétale, affiche depuis plusieurs années un prix plus stable que celui des carburants fossiles.
Les biocarburants apparaissent comme l'un des leviers pour lutter contre la crise pétrolière.Un carburant moins exposé aux fluctuations du pétrole
Le bioéthanol
est incorporé dans les essences en France, en pur ou dans un dérivé, jusqu'à 7,5 % (dont au maximum 5 % d'éthanol
pur) dans le SP95 et le SP98 et jusqu'à 10 % dans le SP95-E10.
Le Superéthanol
-E85 contient entre 60 % et 85 % de bioéthanol
qui est produit à partir de matières premières d'origine végétale (betteraves sucrières, céréales), le complément étant de l'essence sans plomb. Cette composition, avec une part minoritaire d'essence, explique en partie pourquoi son prix est moins sensible aux variations brutales du marché pétrolier mondial durant la crise pétrolière.
Le Commissaire européen à l'Energie Jorgensen a souligné dans un courrier adressé le 31 mars aux Ministres de l'énergie des Etats membres de l'Union Européenne que, parmi d'autres dispositions destinées à lutter contre la crise pétrolière, « l'augmentation du recours aux biocarburants pourrait contribuer à remplacer les produits pétroliers fossiles et à atténuer la pression sur le marché. »
(Commission calls on EU countries to coordinate measures to ensure oil security of supply amid Middle East energy disruption - European Commission).Des économies importantes au quotidien
Le prix moyen pondéré de l'E85
publié par la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) chaque semaine était de 0,75 euro le litre le vendredi 27 février 2026 et de 0,78 euros le litre le vendredi 27 mars 2026.
En 2025 avec un prix à la pompe de 0,73 euros le litre en moyenne soit près d'1 euro de moins que le SP95-E10 (1,69 euro le litre), les automobilistes convertis au bioéthanol ont réalisé 705 euros d'économies par an pour 13 000 km parcourus par rapport au SP95-E10, et 1 085 euros pour 20 000 km en prenant en compte l'hypothèse haute de surconsommation de 25% (avec une consommation
de 7 litres de SP95-E10 aux 100 km).
Pour rappel, pour rouler au Superéthanol-E85, distribué dans plus de 40 % des stations-service en France, il est nécessaire de disposer d'un véhicule flex-E85 d'origine neuf (Ford Kuga
FHEV flex-E85) ou d'occasion
, ou de faire installer un boîtier de conversion E85 (homologué par l'Etat) sur sa voiture essence
(la grande majorité des modèles essences mis en circulation depuis 2001 sont compatibles).