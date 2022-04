La technologie Vehicle-to-Grid équilibre la consommation d'énergie sur le réseau électrique

La technologie(V2G) permet d', de diminuer les coûts d'utilisation et de réduire la dépendance aux carburants fossiles.La technologie permet deEn plus de stabiliser le réseau électrique, l'énergie stockée dans la batterie des véhicules électriques à batteries permet également de l'alimenter, facilitant la gestion de la demande énergétique durant les pics de consommation et en situation d'urgence.Les véhicules électriques à batterie peuvent contribuer activement à la stabilisation de leur réseau électrique local.La fonction V2G permet également d'équilibrer l'approvisionnement réseau électrique local.Le réseau électrique distribue directement de l'énergie solaire et éolienne aux utilisateurs.En appliquant la technologie V2G, de l'énergie renouvelable peut être stockée dans les véhicules électriques à batterie et restituée au réseau électrique à des moments où cette électricité ne peut pas être générée, par exemple de nuit ou en l'absence de vent, ou encore durant les pics de consommation.Pour être compatibles avec la fonction V2G, les véhicules électriques à batterie doivent être, tels qu'unpermettant de transférer l'énergie vers et depuis le pack de batterie, et deà même de contrôler la décharge de la batterie.Le transfert d'énergie bidirectionnel favorise une consommation d'électricité plus active sachant que les véhicules électriques à batterie peuvent être employés à d'autres fins que le transport de passagers.Étant donné que seul un certain pourcentage de la capacité de la batterie est utilisé pour la conduite, l'énergie résiduelle peut être restituée au réseau électrique et exploitée par les services de distribution d'énergie locaux.Plutôt que de dépendre des centrales électriques de réserve, qui génèrent davantage de pollution atmosphérique, le réseau électrique peut s'appuyer sur l'énergie solaire et éolienne stockée dans les packs de batterie des véhicules électriques à batterie.