La technologie e-Power de Nissan développée pour offrir une expérience de conduite électrique sans recharger

Introduite pour la première fois en Europe il y a quatre ans, la technologie e-Power
a été développée par Nissan
pour offrir une expérience de conduite électrique sans avoir besoin de recharger
, combinant l'accélération souple et l'agrément d'un véhicule électrique
, avec la praticité au quotidien d'un moteur essence classique. La technologie e-Power a été pensée pour accompagner la transition vers la mobilité zéro émission.
Près de dix ans après ses débuts, Nissan lance la version la plus avancée de sa technologie e-Power sur le Qashqai
.
Entièrement repensée, cette nouvelle génération offre une efficacité énergétique meilleure, des émissions réduites et un confort accru. L'autonomie d'un Diesel et la réactivité d'un véhicule électrique
La technologie e-Power repose sur un principe unique : le moteur essence est utilisé uniquement pour produire de l'électricité, transmise directement au moteur électrique qui entraîne les roues, et alimente la batterie si nécessaire
.
Contrairement aux véhicules hybrides
classiques, il n'y a pas de boîte de vitesses complexe ni de couplage entre l'énergie générée par les moteurs essence et électrique pour entraîner les roues
. Résultat : une réponse instantanée et une conduite fluide, à l'image d'un véhicule électrique. Comme un véhicule électrique, le freinage régénératif de la technologie e-Power convertit l'énergie cinétique en électricité, restituée ensuite à la batterie.
Le système e-Power retravaillé pousse le concept plus loin pour offrir un meilleur équilibre entre performances
, agrément de l'électrique et efficacité énergétique réelle, avec l'autonomie et la flexibilité d'usage d'un véhicule essence traditionnel.Des avancées sur tous les fronts :
• Consommation
: abaissée à 4,5 litres aux 100 km (WLTP)
• Émissions de CO2
: de 116 g/km à 102 g/km, soit une réduction de 12 % par rapport à la génération actuelle
• Bruit dans l'habitacle : réduction jusqu'à -5,6 dB pour un confort de véhicule électrique
• Mode Sport : gain de 11 kW (15 ch), pour une conduite plus réactive et engageanteUn moteur revu en profondeur
Au cœur du système e-Power se trouve un groupe motopropulseur modulaire 5-en-1
de conception inédite, intégrant moteur électrique, générateur, onduleur, réducteur et multiplicateur dans un ensemble plus compact et plus léger. Associé à un calibrage moteur optimisé et à une meilleure isolation sonore, le système réduit bruit et vibrations en phase d'accélération. La puissance totale augmente de 11 kW (15 ch) pour passer de 140 kW (190ch) à une puissance maximale de 151 kW (205c h) ; la batterie affiche une capacité stable de 2,1 kWh.
Toujours basé sur un 3 cylindres 1.5 litre turbo
, le moteur a été entièrement renouvelé pour être adapté à la technologie e-Power. Il adopte le concept de combustion STARC
exclusif de Nissan, qui améliore le rendement thermique à 42% en stabilisant la combustion, permettant un fonctionnement plus silencieux et efficace à bas régime. Un turbo de plus grande taille apporte également des gains d'efficacité permettant d'abaisser le régime moteur de 200 tr/min sur autoroute, contribuant ainsi à réduire les nuisances sonores.
La technologie de taux de compression variable de la précédente version n'est plus nécessaire grâce à ces évolutions.
Le recours à une huile moteur 0W16 limite les frictions internes, et les intervalles d'entretien passent de 15 000 km à 20 000 km.
Le résultat des évolutions apportées au système e-Power se traduit par une amélioration notable de l'efficacité énergétique : la nouvelle version du e-Power affiche jusqu'à 16 % de consommation en moins en conditions réelles, et une baisse de 14 % sur autoroute par rapport à la génération actuelle.
Avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 1 200 km (mesures effectuées selon le cycle WLTP) avec un plein, le système e-Power surpasse nombre d'hybrides rechargeables, sans câble ni attente de charge complète.Une étape vers la voiture électrique
Pour de nombreux automobilistes, le passage au tout électrique suscite encore des interrogations : recharge, autonomie, infrastructures… c'est là que la technologie e-Power se distingue pour lever ces freins et favoriser une transition en douceur vers la voiture
électrique.
Avec une conduite électrique et sans recharge nécessaire, la technologie constitue un tremplin vers la conduite électrique : la fluidité et la réactivité d'un véhicule électrique, avec l'autonomie et la commodité d'un véhicule essence. Sans changement des habitudes, sans compromis.
Le premier véhicule équipé de la technologie e-Power retravaillée (Nissan Qashqai
) sera disponible à la vente en Europe à partir de septembre 2025.
Le Nissan Qashqai équipé de la technologie e-Power est fabriqué dans l'usine de Sunderland au Royaume-Uni.