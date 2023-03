Un véhicule léger pour les déplacements de la vie quotidienne en proximité

Le Forum Vies Mobiles et la Fabrique Écologique prônent lecomme alternative à la voiture Une extension du vélo, plus polyvalente , et une simplification de la voiture, plus sobre.Les 30% de la population qui pratiquent l'ensemble de leurs activités à moins de 9 km de leur domicile ; les 60% de personnes en emploi qui ont des trajets domicile-travail de moins de 9 km ; les 23% de travailleurs effectuant des déplacements professionnels quotidiens ou occasionnels ; les familles avec 2 à 3 enfants ; les personnes à mobilité réduite nécessitant un véhicule plus adapté que le vélo pour se déplacer ; ...Moins de 500 kilos.De 1 500 à plus de 10 000 euros selon le type de véhicule (autour de 1 500 euros pour un vélo électrique, 3 500 euros pour un vélo cargo, 4 000 pour un triporteur et 10 000 pour une voiturette).Jusqu'à une vitesse de 50 km/h.Mécanique ou électrique.Pour les déplacements de la vie quotidienne en proximité : aller au travail, faire ses courses, transporter du matériel, accompagner des enfants, des personnes âgées, etc.La voiture individuelle a un atout immense : sa polyvalence. Polyvalence que n'offre pas le véhicule ultra-léger.La voiture permet de parcourir des distances courtes ou longues, de voyager seul ou à plusieurs, de transporter des charges, d'être protégé des intempéries. Elle dispose de fonctionnalités permettant de rendre le trajet agréable : chauffage, climatisation, radio, chaîne Hi-Fi, GPS, Wifi, caméra de recul, écran vidéo, etc.: Le Forum Vies Mobiles et la Fabrique ÉcologiqueImage by Aline Dassel from Pixabay