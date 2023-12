Le pick-up Toyota Hilux reçoit une motorisation diesel hybride 48V

Leadopte uneL'du pick-up diesel Toyota permet d'offrirainsi que dessur asphalte comme en tout-terrain.Le pick-up Hilux s'est forgé une exceptionnelle réputation de qualité, de durabilité et de fiabilité depuis son lancement au Japon en 1968.Le Hilux est devenu l'un des véhicules les plus emblématiques de Toyota, un modèle aussi à l'aise dans un usage familial que sur les terrains les plus difficiles du monde.Le Hilux Double Cab Diesel Hybrid 48V embarque un moteur diesel de 2.8 litres renforcé par l'ajout d'A l'aide d'un système de courroie, le moteur thermique entraine uncompact qui charge la, suffisamment petite pour être installée sous les sièges arrière afin de minimiser l'impact sur l'habitacle, et qui ne pèse que 7,6 kg. Cette batterie 48Vdu véhicule via unComme dans les systèmes hybrides auto -rechargeables de Toyota,, utilisant ainsi l'énergie du freinage qui autrement serait perdue, tout en contribuant au ralentissement. Une fois chargée, la batterie ajoute, via le moteur-générateur, jusqu'àetau moteur thermique.Le moteur-générateur électrique a été conçu pour résister aux environnements de travail les plus difficiles rencontrés par les pick-ups, tandis que le moteur thermique a été modifié pour s'adapter au système hybride. Un tendeur de courroie à deux bras et un matériau de courroie plus résistant contribuent à la durabilité du Hilux Diesel Hybrid 48V.Le moteur Diesel de 2.8 litres, DACT, 16 soupapes, conforme à la norme Euro 6d, développe 204 ch (150 kW) à 3 400 tr/min et 500 Nm de couple entre 1 600 et 2 800 tr/min.Le bloc Diesel est équipé d'un système d'injection à rampe commune, d'un turbocompresseur à buse variable et d'un échangeur refroidi par eau.Les systèmes de réduction des émissions à l'échappement comprennent un catalyseur d'oxydation, un filtre à particules , une réduction catalytique sélective (SCR) et un injecteur d'urée.Le Hilux Diesel Hybrid 48V est compatible avec le Diesel HVO100, un carburant non fossile fabriqué à partir de sources renouvelables.Le Hilux Diesel Hybrid 48V combine des accélérations dynamiques, un freinage amélioré et une efficience optimisée, que ce soit sur route ou sur terrain difficile.Dans la circulation urbaine, la puissance supplémentaire apportée par le système hybride 48V offre une meilleure réponse de l'accélérateur et une accélération linéaire.Le freinage régénératif permet une décélération plus efficace et plus naturelle.Le système stop-start permet au moteur de rester éteint pendant de plus longues périodes.Associé aux avantages du système hybride 48V, celapar rapport à la motorisation diesel non électrifiée.La puissance apportée par le moteur-générateur électrique permet une accélération plus douce lors de la conduite sur terrain accidenté. Le freinage régénératif permet des manœuvres en descente plus sûres, avec un régime de ralenti du moteur thermique réduit de 720 tr/min à 600 tr/min, ce qui rend le pick-up plus facile à contrôler.Le système Multi-terrain Select donne au conducteur la possibilité d'ajuster le contrôle de stabilité du véhicule en fonction des conditions de conduite. Celui-ci peut être géré de façon automatique, ou le conducteur peut choisir l'une des cinq options prédéfinies – Terre, Sable, Boue, Neige profonde ou Rochers – calibrées pour réguler la puissance et le patinage des roues afin d'améliorer la traction et la maniabilité.Une attention particulière a été portée aux capacités de franchissement de gués du Hilux Diesel Hybrid 48V. Il peut rouler dans l'eau jusqu'à 700 mm de profondeur grâce à l'étanchéité de la batterie 48V et du convertisseur DC-DC. Des mesures antidérapantes et de renforcement sur la poulie et la courroie du moteur-générateur garantissent des performances optimales lorsqu'elles sont mouillées.Le Toyota Hilux Diesel Hybrid 48V arrivera chez les concessionnaires Toyota européens mi-2024.