Le diesel conserve une attractivité durable sur le marché de l'occasion

Alors que beaucoup annonçaient la fin du diesel, les données d'Indicata, spécialiste de l'analyse du marché automobile d'occasion
, met en lumière une réalité différente.
Malgré la pression politique et la montée "forcée" subventionnée de l'électrique, le diesel conserve une attractivité durable sur le marché européen de l'occasion
. Une énergie annoncée condamnée mais toujours debout
Depuis plusieurs années, le diesel est régulièrement présenté comme en voie de disparition, fragilisé par les politiques publiques restrictives. Pourtant, les chiffres du marché automobile
montrent une réalité bien différente. « Beaucoup pensaient que le diesel était mort. Mais les données prouvent qu'il conserve une attractivité remarquable sur le marché de l'occasion »
, souligne Yoann Taitz, Responsable Régional Forecast et Analyste Marché chez Indicata.Des valeurs résiduelles solides malgré la pression politique
En Europe comme en France, les indices de prix
des véhicules diesel d'occasion se montrent stables depuis le début de l'année 2025. Alors que l'Italie et le Royaume-Uni enregistrent des baisses plus marquées, la France, l'Allemagne et l'Espagne résistent avec des valeurs résiduelles relativement stables. « Sur le marché français, le diesel conserve une assise solide : ses valeurs ne s'effondrent pas, contrairement à ce que l'on pourrait croire », précise Yoann Taitz.Une demande soutenue par un déséquilibre offre/demande
La clé de cette résilience réside dans le décalage structurel entre l'offre et la demande. Alors que la part du diesel plafonne aux environs de 10 % sur le marché des véhicules neufs, elle reste proche de 30 % sur le marché de l'occasion. Cet écart entretient une tension favorable sur les prix. « L'écart persistant entre l'offre VN (véhicules neufs) limitée et une demande VO (véhicules d'occasion) soutenue, entretient mécaniquement la solidité des valeurs résiduelles »
, analyse Yoann Taitz. Les zones rurales et les villes moyennes demeurent particulièrement consommatrices de diesel, ce qui renforce le phénomène.Un carburant toujours compétitif à la pompe
L'autre avantage du diesel reste économique. Avec un prix moyen légèrement en dessous de 1,65 euro le litre contre 1,70 euros le litre pour le SP95, le diesel garde un avantage pour les conducteurs
parcourant de longues distances. Dans un contexte d'inflation et de hausse du coût
de l'énergie, ce différentiel contribue à maintenir son attractivité sur le marché de l'occasion.Politiques hésitantes
Les débats autour des Zones à Faibles Émissions (ZFE) illustrent cette dualité. Le parlement français a récemment assoupli leur déploiement, laissant davantage de marge aux collectivités. « Les hésitations politiques autour des ZFE montrent que le diesel conserve une place pragmatique dans le mix énergétique français », estime Yoann Taitz. Consommateurs pragmatiques
Les concessionnaires automobiles
ont constaté un rebond immédiat de la demande diesel après le rétropédalage sur les Zones à Faibles Émissions (ZFE), preuve que les acheteurs sont extrêmement sensibles à la possibilité de circuler sans restriction.Une attractivité confirmée par les indicateurs de marché
Le Market Days Supply (MDS), qui mesure l'équilibre entre offre et demande, confirme la bonne santé du diesel: avec un MDS de 66 jours, le diesel affiche la rotation la plus rapide du marché de l'occasion en France, mais aussi au Royaume-Uni et en Belgique. Sa stabilité depuis plusieurs mois témoigne d'un marché équilibré et attractif. À l'inverse, certaines énergies alternatives montrent plus de volatilité, avec des rotations plus longues et des valeurs résiduelles moins prévisibles.Euro 7, un paradoxe favorable au véhicule diesel d'occasion ?
L'entrée en vigueur de la norme Euro 7 en 2027 va entraîner l'arrêt de plusieurs modèles diesel, du fait de l'augmentation attendue des coûts de production. « La conséquence probable est que certains modèles diesel vont disparaître du neuf, mais cela pourrait paradoxalement renforcer leur attractivité en occasion »
, anticipe Yoann Taitz.
Moins d'offre en véhicule neuf signifie mécaniquement une rareté accrue sur le véhicule d'occasion
, soutenant les valeurs résiduelles à moyen terme, sous réserve de l'existence d'une demande sur e marché.Le diesel est une valeur sûre sans avenir
En dépit des pressions politiques et d'une image écornée, le diesel conserve une place forte sur le marché français de la voiture d'occasion
. Ses valeurs résiduelles se maintiennent, sa demande reste réelle et son attractivité économique est renforcée par des prix à la pompe compétitifs. Comme le résume Yoann Taitz : « Le diesel n'est pas une énergie d'avenir, mais il reste aujourd'hui une énergie d'usage. Les chiffres le prouvent : il n'est pas mort, loin de là. »Source
: analyse d'Indicata (Groupe Autorola)
Photo mise-au-point-selective-pompes-a-essence-fermer-11116153 de Engin Akyurt sur Pexels