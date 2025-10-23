La consommation réelle moyenne d'un véhicule hybride rechargeable légèrement inférieur à 6 litres aux 100 km

En analysant les données collectées par l'Agence européenne de l'environnement
(AEE) via les capteurs embarqués (OBFCM) de 800 000 véhicules hybrides
rechargeables (PHEV) immatriculés entre 2021 et 2023, T&E constate que les consommations moyennes des véhicules sont de 5,9 litres aux 100 km
, loin des 1,5 litre aux 100 km prévus par le cycle européen WLTP. Cette "surconsommation de carburant s'explique surtout par le fait que les conducteurs
de véhicules hybrides rechargeables roulent souvent avec la batterie déchargée, ce qui alourdit la facture à la pompe. Rappelons que ce sont surtout les entreprises qui font l'acquisition de véhicules hybrides rechargeables, véhicules destinés principalement à des collaborateurs effectuant des kilométrages quotidiens importants, très largement supérieurs à la capacité des batteries de traction.
Selon T&E, même conduits en mode “électrique”, les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) consommeraient une quantité non négligeable de carburant, environ 3 litres aux100 km en moyenne, et émettraient 68 g de CO2/km (plus de huit fois la valeur prévue par le cycle européen WLTP). Le moteur électrique des voitures hybrides
rechargeables (PHEV) est trop peu puissant pour maintenir des vitesses élevées ou grimper une forte montée. Dans ces cas-là, le moteur thermique vient en appui du moteur électrique.
En moyenne, selon les données de l'Agence européenne de l'environnement (AEE), il fournit de l'énergie pendant près d'un tiers de la distance parcourue en mode électrique. « Les hybrides rechargeables sont l'une des pires déceptions de l'histoire automobile,
explique Bastien Gebel, responsable décarbonation de l'industrie automobile à T&E France. Ils consomment plus que prévu, coûtent chers à leurs propriétaires à l'achat comme à l'usage, et ne permettent pas de décarboner le secteur routier.». Rappelons que ce sont les différentes taxes sur les émissions de CO2 qui sont à l'origine de la commercialisation de véhicules hybrides rechargeables
.
Les facteurs d'utilisation (utility factor) fixés pour 2025 et 2027 doivent progressivement corriger l'écart entre les émissions officielles et les émissions réelles des véhicules hybrides rechargeables.Source
: T&E France