La production industrielle d'un alliage automobile contenant plus de 95 % d'aluminium recyclé envisagée

Novelis, le spécialiste de la production de solutions et de produits innovants en aluminium, fournit aux constructeurs automobiles
des produits composés jusqu'à 85 % d'aluminium recyclé
pour les panneaux extérieurs à haute formabilité. Novelis est également le plus grand recycleur d'aluminium au monde.
En intégrant davantage de déchets recyclés de véhicules en fin de vie dans la chaîne de valeur automobile
, Novelis et The Future Is
Neutral, un opérateur d'économie circulaire automobile, ouvrent un nouveau chapitre dans la circularité automobile.
Une meilleure collecte et le tri des déchets issus des véhicules en fin de vie pourraient permettre de porter à échelle industrielle la production d'un alliage circulaire contenant plus de 95 % de matériaux recyclés, dont plus de 50 % de ces déchets proviennent de véhicules en fin de vie.« Chez Novelis, nous nous engageons à repousser les limites du recyclage de l'aluminium et à réduire l'empreinte carbone de nos solutions. D'ici 2030, nous visons 75 % de contenu recyclé en moyenne dans nos produits et à devenir le fournisseur de produits laminés plats en aluminium avec les plus faibles émissions, soit moins de 3 tonnes de CO2e par tonne d'aluminium, »
déclare Michael Hahne, Vice-Président Commercial, Novelis Europe. « Les collaborations avec des partenaires solides comme The Future Is Neutral sont essentielles pour atteindre ces objectifs, en récupérant des volumes plus importants et de meilleure qualité de déchets d'aluminium issus des véhicules en fin de vie. »« L'aluminium est un matériau idéal pour alléger les véhicules et les batteries. Son recyclage ne consomme que 5 % de l'énergie nécessaire à la production primaire et permet de réduire les émissions de CO2 de plus de 90 %. L'industrie automobile recherche de plus en plus des solutions compétitives pour s'approvisionner en aluminium bas carbone. Notre objectif est de leur fournir des matériaux recyclés circulaires issus de véhicules en fin de vie. Notre partenariat avec Novelis nous permet de combiner nos expertises en circularité automobile pour répondre à cette demande et positionner nos deux entreprises à l'avant-garde de cette initiative, »
ajoute Xavier Kaufman, Chief Business Officer, The Future Is Neutral.
Novelis et The Future Is Neutral visent à intégrer des volumes suffisants d'aluminium issus de véhicules en fin de vie dans la chaîne de valeur, afin de répondre aux besoins de l'industrie automobile tout en évitant le downcycling.
Les deux entreprises cherchent à optimiser la quantité et la qualité des déchets d'aluminium post-consommation issus de l'automobile, ainsi que leurs processus de transformation. The Future Is Neutral possède une expertise dans la collecte, le démontage et le tri des matériaux en fin de vie, y compris l'aluminium.
L'objectif est de construire une offre industrielle compétitive de tôles d'aluminium automobile à fort contenu recyclé
, fabriquées avec un maximum de déchets issus de véhicules en fin de vie
, capable d'alimenter la production de masse de l'industrie automobile européenne.