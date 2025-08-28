La Peugeot électrique E-308 affiche une autonomie WLTP de 443 - 450 km

La Peugeot
E-308 embarque un moteur électrique de 115 kW (156 ch)
offrant un couple de 270 Nm
permettant des accélérations dynamiques. Il est associé à une batterie de 58,4 kWh
(55,4 kWh utiles) qui fonctionne sous 400 Volts
.
La berline électrique Peugeot
dispose d'un freinage régénératif
. A l'aide des palettes situées derrière le volant compact, le conducteur peut activer le freinage régénératif selon 3 niveaux. La palette de gauche augmente la régénération et celle de droite la diminue. Les trois niveaux de régénération sont : régénération Basse (moins 0,8 m/s²) pour des sensations proches d'un véhicule thermique, Modérée (moins 1,3 m/s²) pour une décélération plus accentuée au lâcher de la pédale d'accélérateur, et Augmentée ( moins 1,8 m/s²) pour une décélération maximale au lâcher de la pédale d'accélérateur et une régénération maximale. Les deux derniers niveaux allument automatiquement les feux stop arrière.
La Peugeot E-308 offre une autonomie en cycle mixte WLTP jusqu'à 443 - 450 km
. L'augmentation de l'autonomie (34 km par rapport au modèle précédent) a été obtenue grâce à un travail sur l'efficience de la batterie.
Un chargeur embarqué de type triphasé
est disponible de série, il offre une puissance de 11 kW. La prise de recharge accepte tous les modes de charge. Depuis une borne publique de 100 kW, il est possible de passer de 20 % à 80 % de charge en 32 mn
.
La berline électrique Peugeot propose un Trip Planner.
Intégré au système de navigation connectée et aux services Peugeot Connect Plus, le système planifie les trajets afin de maximiser l'autonomie de la voiture
et faciliter la recharge. Pour calculer l'itinéraire idéal, le système prend en compte la distance à parcourir, le niveau de charge de la batterie au départ, le niveau de charge de la batterie souhaité à l'arrivée ainsi que les bornes de recharge disponibles vers la destination, en intégrant la consommation
d'énergie prévisible (selon plusieurs critères comme la vitesse, le trafic, le type de route, le dénivelé).
La fonction de "limitation de charge à 80%", disponible en courant alternatif (AC), permet d'adapter le niveau de charge à l'usage quotidien.
La charge sur les bornes publiques est facilitée par la nouvelle fonctionnalité « Plug & Charge » : la borne reconnait automatiquement la voiture dès la connexion du câble de recharge. Le montant correspondant à l'électricité consommée est directement prélevé sur le compte en banque du titulaire. La fonctionnalité « Plug & Charge » est accessible sur plus de 10 000 bornes de recharge en Europe.
La Peugeot E-308 est équipée de la pré-disposition de la fonction V2L qui offre la possibilité d'alimenter un appareil électrique via la batterie haute tension de la voiture. Le système peut fournir jusqu'à 3,5 kW et 16 A.
La batterie est couverte par une garantie de 8 ans / 160 000 km
.
Le passe de recharge Free2Move donne accès à près d'un million de points de recharge à travers l'Europe.