Dow et Gruppo Fiori développent un procédé de recyclage pour les déchets de polyuréthane automobile
. La collaboration permet d'aboutir à la mise au point d'un procédé de récupération sans démontage de la mousse de polyuréthane des véhicules hors d'usage, contribuant à un progrès vers la circularité en boucle fermée pour l'industrie automobile.Une percée dans le recyclage de la mousse de polyuréthane
Appréciée pour son confort, sa sécurité et son efficacité énergétique, la mousse de polyuréthane est un élément essentiel des intérieurs automobiles
. Une voiture
typique contient environ 28 kg de polyuréthane (PU), dont 10 à 15 kg dans les sièges. Le recyclage des véhicules nécessite le démontage des composants automobiles, ce qui engendre des coûts et de la complexité pour les recycleurs. Le procédé de recyclage de Dow et Gruppo Fiori élimine cette étape, permettant d'aboutir à une récupération simplifiée du flux de déchets de polyuréthane (PU) avec la pureté nécessaire pour permettre la dépolymérisation (recyclage chimique). Ce procédé de recyclage favorise une chaîne d'approvisionnement automobile circulaire en :
Obtenant un flux de déchets de polyuréthane adapté à la dépolymérisation à partir de véhicules en fin de vie sans démontage ;
Gardant la précieuse mousse de polyuréthane hors des décharges et en la réintégrant dans une utilisation productive ;
Permettant le recyclage et la réutilisation à l'échelle industrielle du polyuréthane dans les applications de mobilité ;
Facilitant la création de polyols à contenu recyclé ;
Contribuant à la conformité avec les futures exigences obligatoires en matière de contenu recyclé du règlement sur les véhicules hors d'usage (ELVR), ainsi qu'avec les objectifs de durabilité des équipementiers.Circularité automobile« Notre collaboration est essentielle pour construire une chaîne d'approvisionnement en boucle fermée pour l'industrie automobile »
, a déclaré le Dr Esther Quintanilla, directrice marketing mondiale de MobilityScience chez Dow Polyurethanes. « En nous associant à Gruppo Fiori, nous souhaitons aider les équipementiers et les fabricants de composants à atteindre leurs objectifs de durabilité et leurs exigences réglementaires en matière de contenu recyclé sans sacrifier les avantages de performance des polyuréthanes. »
Ce procédé de recyclage avec Gruppo Fiori peut permettre au portefeuille de matériaux recyclés Renuva de Dow d'accélérer la transformation des flux de déchets en nouvelles matières premières grâce au recyclage mécanique et chimique.« Faire progresser les écosystèmes circulaires signifie réunir tous les membres de la chaîne de valeur automobile autour de la table de conception pour résoudre les défis de recyclabilité »
, a déclaré Mauro Grotto, président d'Italmetalli, une société du Gruppo Fiori. « En renforçant notre expertise en matière de récupération et de tri des matériaux issus des véhicules en fin de vie grâce aux capacités de dépolymérisation de Dow, nous pouvons restaurer la valeur des déchets et partager cette valeur avec l'industrie. »