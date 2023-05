Le changement de l'identité visuelle des véhicules Dacia dans ses trois usines s'est fait en 24 heures

La marque Dacia a intégré sa nouvelle identité visuelle simultanément sur tous ses modèles, dans ses trois usines de Pitesti, Tanger et Casablanca en 24 heures.Cela représente 3 100 véhicules impactés par jour et représente un défi industriel de taille.Pour y arriver, une préparation rigoureuse en amont pendant plus d'un an et un exercice de coordination de tous les métiers ont été nécessaires.Alors que la fabrication d'un véhicule demande un processus de production à la fois complet et complexe, Dacia a réussi à appliquer au même moment, sur toute sa gamme, sa nouvelle identité de marque.Ce changement industriel a été réalisé dans un temps record (24 heures) en simultané dans trois usines différentes : Pitesti en Roumanie et Casablanca et Tanger au Maroc.Des défis de taille ont été relevés, de la logistique des pièces, en passant par la formation des collaborateurs, et jusqu'au réseau commercial dans le but de réaliser une rupture en termes d'image.Pour comprendre comment la marque roumaine a fait pour qu'un lundi matin, les véhicules sortent des chaînes avec le nouvel emblème Dacia Link sur leur calandre alors que 24 heures auparavant ce sont les « anciennes versions » qui étaient fabriquées, plongeons dans les coulisses des usines Dacia.Découverte du changement de l'identité visuelle côté industriel avec Christophe Dridi, directeur industriel de Dacia.Christophe Dridi, directeur industriel de Dacia, explique : « Nous pensons que c'est une première dans l'industrie automobile de déployer la nouvelle identité sur toute notre gamme, dans trois usines, en même temps. Cela montre bien la souplesse et l'agilité de Dacia. »Dans ces trois usines Dacia de Pitesti, Tanger et Casablanca, les véhicules Dacia sortis des chaînes s'enchaînent les uns après les autres, au rythme d'un modèle toutes les 50 secondes.Au total, plus de 3 100 véhicules par jour sont impactés par ce changement d'identité visuelle en usine.Un volume qu'il a fallu gérer à partir de 9 heures, le lundi matin du 24 octobre 2022, quand tout a basculé : les premières voitures arrivent sur la chaîne et le montage des nouvelles pièces se réalise sur chacune d'entre elles.Changer l'identité visuelle sur l'ensemble de la gamme, dans une seule journée, a été une condition nécessaire pour la réussite du projet.Les nouvelles pièces avaient été enregistrées au préalable dans les systèmes informatiques, qui ont tous basculé le lundi matin pour écarter le risque d'erreur et assurer une transition sans compromis sur la qualité.Les zones logistiques ont été aménagées pour recevoir ces nouvelles pièces et éviter ainsi le mélange avec les anciennes références.Assurer la transition des véhicules vers la nouvelle identité de marque a représenté un défi logistique d'envergure, en raison de l'application simultanée de celle-ci sur les quatre modèles Dacia (Duster, Sandero Logan et Jogger ) dans les trois usines, et du calendrier de développement et d'industrialisation court.L'équipe logistique de Dacia a dû gérer l'introduction d'environ 190 nouvelles pièces provenant de 57 fournisseurs différents, comme le logo, le nouvel emblème, les nouvelles teintes.Le tout, en même temps, un contexte de pénurie de composants et de matières premières qui a mis la logistique au défi de trouver des solutions pour compenser les retards et garantir que les pièces soient conformes aux engagements pris.Ileana-Florentina Botea, cheffe de projet logistique, indique : « Nous avons relevé avec brio ce défi grâce à une organisation, un dévouement et un engagement exemplaire des équipes. Ainsi, tous les véhicules de présérie ont été livrés à temps et le début de la production en série a été respecté. À chaque fois que nous rencontrons les véhicules dans la rue, nous sommes fiers de savoir que nous avons contribué au succès du lancement et à la satisfaction de nos clients. »Des formations sur l'ensemble des process de développement et d'industrialisation ont été déployées auprès des 20 000 collaborateurs Dacia présents dans les trois usines Dacia. Des femmes et des hommes impliqués et proches du terrain.Les formations ont été déployées auprès des opérateurs, en parallèle d'un plan de production important. Cela a permis d'assurer la continuité de la fabrication, mais aussi un montage conforme sur les véhicules et une qualité sans compromis, dès le premier jour.Stefan Stanca, chef de projet ingénierie ajoute : « Nous avons préparé pendant un an ce changement, en anticipant toutes les problématiques liées à l'approvisionnement, à la formation et à la qualité. Grâce à la coordination de tous les métiers, nous avons pu démarrer lundi matin, avec la nouvelle identité visuelle, sans aucun impact important sur la fabrication. C'est remarquable ! »Les commerciaux Dacia ont du prendre les commandes des clients Dacia avant l'introduction de la nouvelle identité visuelle de la marque dans les usines.Mohammed Dahou-Fraj, chef de département Projets Maroc, ajoute : « Nous étions tous impatiens de démarrer la production des véhicules avec cette nouvelle identité très réussie qui ne laisse personne indifférent. Nous avons réussi à synchroniser les trois usines pour un démarrage à l'heure. C'est une fierté pour tous les collaborateurs ! »