La Gigafactorie SymphonHy de Symbio produit des piles à combustible hydrogène

ouvre à Saint-Fons, en Région Auvergne-Rhône-Alpes, sa premièreLa Gigafactorie SymphonHy de Symbio est aujourd'hui le plus grand site intégré deen Europe.Le site de production héberge également un centre d'innovation.Symbio, est une co-entreprise détenue à parts égales par Forvia, Michelin et Stellantis.A la pointe de la technologie, la Gigafactorie SymphonHy bénéficie d'une forte automatisation et a recours à la robotique, lesquelles soutiennent une production à grande échelle industrielle à un coût plus compétitif.La capacité de production est actuellement de, avec une vision Les systèmes de mobilité hydrogène zéro émission de Symbio bénéficient de 6 millions de kilomètres parcourus sur les routes pour répondre aux exigences de puissance, de durabilité et d'autonomie, allant des mobilités on-road et off-road, des véhicules utilitaires légers et moyenne gamme, pickups, camions, bus et cars, jusqu'au matériel de levage et de manutention.Les véhicules utilitaires légers à hydrogène de Stellantis (Peugeot e-Expert, Citroën e-Jumpy, Opel Vivaro-e) sont équipés de piles à combustible produites par Symbio. Stellantis a annoncé l'extension de son offre aux grandes fourgonnettes avec une autonomie allant jusqu'à 500 km et un temps de recharge de moins de 10 minutes. Stellantis a également confirmé son projet de développement d'une technologie hydrogène pour les pickups de la marque américaine RAM avec une autonomie de 320 miles PTAC ou 200 miles PTRA et 5 minutes pour recharger le camion sans compromis sur la charge utile et la capacité de remorquage. L'ensemble de ces véhicules sera équipé de piles à combustible produites par Symbio.Philippe Rosier, CEO de Symbio explique: « SymphonHy est une preuve du leadership industriel et technologique européen. Avec l'ensemble de l'écosystème, nos partenaires, privés et publics, nous sommes prêts à passer à l'échelle et à faire de la mobilité électrique hydrogène une réalité durable, performante, abordable. Livrée en moins de deux ans, SymphonHy témoigne de la capacité de Symbio à tenir ses engagements industriels et contribuer à l'accélération du déploiement d'une mobilité hydrogène zéro émission. Le premier système de pile à combustible 100% assemblé à SymphonHy a été livré en octobre 2023, un mois seulement après la mise en service de la Gigafactorie. »Patrick Koller, CEO de Forvia : « Quelques semaines après avoir inauguré deux sites majeurs de Forvia en France pour accélérer la décarbonation de la mobilité, je suis très heureux de participer à cette nouvelle étape pour Symbio, qui est désormais dimensionné pour relever les défis du marché mondial. Cette usine est une nouvelle preuve de notre engagement pour une mobilité zéro émission. Forvia croit en la technologie hydrogène, seule alternative complémentaire crédible à l'électrification par batteries. Avec Symbio, nous couvrons 75% de la chaîne de valeur de la mobilité hydrogène, des piles à combustibles aux systèmes de stockage. Nous agissons pour développer des solutions innovantes permettant d'améliorer l'autonomie des véhicules électriques à pile à combustible de nos clients. En 2022, Forvia a livré 10.000 réservoirs hydrogène à travers le monde, un record et?une étape clé dans notre ambition de devenir le leader du domaine. »Florent Menegaux, CEO de Michelin : « Michelin a cru très tôt dans l'hydrogène et dans Symbio que nous avons racheté avant d'en faire une co-entreprise avec Forvia en 2019. L'entrée de Stellantis au capital cette année confirme que l'hydrogène répond à une préoccupation constante d'accompagner le futur des mobilités. Cette technologie s'avère être un complément indispensable pour satisfaire les besoins d'autonomie kilométrique, notamment pour les véhicules utilitaires qui commencent à être équipés. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le Groupe a annoncé très récemment, par le biais de sa filiale Watèa by Michelin, opérateur de mobilité spécialisé dans la transition énergétique des flottes professionnelles, une offre proposant des véhicules à hydrogène. »Carlos Tavares, CEO de Stellantis : « Symbio est l'illustration même que trois entreprises enracinées en France, leaders dans leurs domaines respectifs, peuvent unir leurs forces et leur expertise pour être à l'avant-garde. L'inauguration d'aujourd'hui marque une étape importante car l'hydrogène fait partie de l'ensemble des technologies que nous proposons à nos clients véhicules utilitaires légers. Cette technologie est un élément clé du puissant écosystème électrique que nous développons pour soutenir notre objectif audacieux d'atteindre, d'ici à 2030, 100 % de nos ventes en électriques en Europe et 50 % aux États-Unis. La raison d'être de Stellantis étant de « façonner la mobilité de demain », l'hydrogène contribuera à atteindre notre ambition de neutralité carbone d'ici 2038, en avance par rapport à la concurrence, dans la lutte contre le changement climatique. »En partenariat avec le groupe allemand Schaeffler, Symbio a créé une co-entreprise (50/50), Innoplate, afin de produire des plaques bipolaires (BPP), un composant stratégique des piles à combustible. Situé en Alsace, Innoplate sera opérationnel au premier trimestre 2024 avec une capacité initiale de 4 millions de plaques bipolaires (BPP), puis atteindra une capacité complète d'environ 50 millions de plaques bipolaires (BPP) annuellement et emploiera plus de 120 personnes dès 2030. Innoplate contribuera à accélérer la production de plaques bipolaires (BPP) de nouvelle génération pour le marché des piles à combustible PEM (membrane échangeuse de protons), améliorant les performances et la compétitivité en réduisant les coûts.La technologie de la pile à combustible s'inscrit. Elle permet de répondre aux(charge lourde, longue distance).SymphonHy fait partie d'HyMotive, un projet industriel et technologique stratégique soutenu par l'Union européenne et le Gouvernement français via les Projets Important d'Intérêt Européen Commun (PIIEC).HyMotive représente un investissement global de d'1 milliard d'euros sur 7 ans. Il prévoit d'installer une seconde Gigafactorie doublant ainsi sa capacité de production globale à 100 000 systèmes par an en France à partir de 2028. Ce projet vise également à développer une technologie de rupture pour soutenir la compétitive de la pile à combustible, avec l'objectif d'atteindre la parité avec la mobilité électrique à batterie (BEV) et les motorisations thermiques traditionnelles à partir de 2030.De 50 salariés en 2019, Symbio emploie aujourd'hui plus de 750 collaborateurs et prévoit la création de 1 000 emplois supplémentaires au cours du projet HyMotive.Symbio est également établie aux Etats Unis depuis 2021. L'une usine pilote située en Californie est approvisionnée dans un premier temps par les implantations européennes du groupe.Parallèlement, Symbio étudie les opportunités pour se développer et construire une nouvelle Gigafactorie de piles à combustible sur le continent américain.SymphonHy contribue à définir les standards de production de piles à combustible qui serviront de modèle industriel pour ses nouveaux sites, en ligne avec les ambitions de Symbio de produire 200 000 unités à l'échelle internationale à partir de 2030.