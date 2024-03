Le site Audi d'Ingolstadt assure la production du Q6 e-tron et de sa batterie haute tension

Depuis le début de la production fin 2023, l'est leConformément à la stratégie de production 360factory de la marque du groupe Volkswagen , Audi aLe siège de la marque aux quatre anneaux est le premier site Audi en Allemagne àGernot Döllner, PDG d'Audi, souligne l'importance du premier modèle basé sur la Plateforme Premium Electric (PPE) : « La PPE, et avec elle la gamme Audi Q6 e-tron, constitue la base des modèles électriques Audi qui suivront. Nous faisons ainsi un pas décisif vers l'offre d'un modèle électrique dans tous les segments principaux d'ici 2027. » Gerd Walker, Membre du Conseil d'Administration d'Audi en charge de la production et de la logistique, considère le début de la production comme une étape importante pour la stratégie de production 360factory de la marque : « D'ici la fin de la décennie, nous aurons successivement équipé tous les sites Audi pour la production de modèles électriques. Nous tirons parti de l'électrification pour transformer complètement nos usines existantes. Avec la production de la gamme Audi Q6 e-tron, l'usine d'Ingolstadt franchit une nouvelle étape en devenant une usine 360. »L'installation d'assemblage de batteries pour les modèles basés sur la Plateforme Premium Electric (PPE) est un exemple de la manière dont Audi modernise ses systèmes existants. Sur une surface d'environ 30 000m2, 300 employés travaillent en trois roulements avec. Dans le même temps, la marque aux quatre anneaux acquiert une expérience importante qu'elle utilisera plus tard pour produire des modules de batterie.Le site de production d'Ingolstadt s'approvisionne en moteurs électriques pour la Plateforme Premium Electric (PPE)Audi Hongrie fabrique des moteurs électriques pour la Plateforme Premium Electric (PPE) sur trois lignes de production récemment installées. Les moteurs sont ensuite transportés par train à Ingolstadt par la société de transport et de logistique DB Cargo, sans aucune émission. Audi produit sur le site de Gyor avec un bilan carbone neutre depuis 2020. « La production durable dans les usines existantes est au cœur de notre stratégie de production 360factory et une étape intégrale sur notre chemin vers la construction d'un réseau de production à l'épreuve du temps », déclare Walker.Afin de rendre la production de l'Audi Q6 e-tron durable et efficace, Audi a intégré des domaines de production tels que l'atelier de carrosserie pour la Plateforme Premium Electric (PPE) dans les structures existantes. Les carrosseries des modèles Plateforme Premium Electric (PPE) sont assemblées à l'usine d'Ingolstadt sur une surface d'environ 148 000 m2.L'équipement flexible permettra le lancement virtuel sans faille des futurs modèles. Afin d'utiliser les ressources de manière durable et synergique, Audi réutilise 680 robots déjà utilisés pour produire d'autres modèles de la marque dans l'atelier de carrosserie pour la production des carrosseries PPE. Audi met également en service une nouvelle flotte de plus de 40 véhicules à guidage automatique (AGV) pour produire l'Auddi Q6 e-tron. Les AGV approvisionnent le hall en matériaux et fournissent à l'atelier de carrosserie les pièces nécessaires dans le cadre d'un fonctionnement automatisé.Audi s'appuie sur les systèmes et équipements existants pour l'assemblage. L'Audi Q6 e-tron a été. Les voitures thermiques et électriques de différentes gammes de modèles sont assemblées sur une ligne commune.La production a étendu l'atelier de peinture pour les nouvelles gammes entièrement électriques. Entre autres changements, le séchoir après l'étape du processus de peinture par immersion cathodique (CDC) a été étendu et une nouvelle procédure intégrée pour le scellement automatique des trous a été introduite. Après le processus de peinture par immersion cathodique (CDC), des robots utilisent des tampons adhésifs pour sceller environ 70 trous dans les carrosseries, chacun d'entre eux étant mesuré individuellement pour cette étape. Auparavant, les employés devaient effectuer manuellement cette partie du processus. Audi a modernisé le séchoir pour qu'il réponde aux exigences énergétiques plus élevées du durcissement des carrosseries après le le processus de peinture par immersion cathodique (CDC). Cette modification permet de s'assurer que toutes les parties de la carrosserie atteignent la température cible de 160 °C requise pour le durcissement du le processus de peinture par immersion cathodique (CDC). L'atelier de peinture d'Ingolstadt utilise également une technologie de production automatisée qui permet de détecter, d'évaluer et de traiter les irrégularités de surface. Il est possible d'inspecter objectivement les surfaces finies, ce qui accroît la fiabilité du processus et rend le contrôle de la qualité plus transparent. Dans un premier temps, des robots scannent les surfaces du véhicule à l'aide d'un système de mesure automatisé. Ce processus constitue la base de la finition, qui est également un processus automatisé. Chaque robot de finition est équipé d'un outil de meulage et de polissage. Lors de l'étape suivante, les employés inspectent les zones traitées sur de grands écrans.Dans l'atelier de presse de Münchsmünster, une équipe d'experts a travaillé pourpour la Plateforme Premium Electric (PPE). Le façonnage à chaud est principalement utilisé pour produire des composants liés à la sécurité : ce procédé confère une stabilité et une protection accrues contre les accidents aux pièces de tôle destinées à la structure de la carrosserie des véhicules de la Plateforme Premium Electric (PPE), telles que les piliers A et B, ainsi que certaines parties des éléments longitudinaux. Après avoir été chauffées à environ 950 °C dans un four spécial, les tôles sont façonnées dans une presse de façonnage à l'aide d'un gabarit approprié pour obtenir la pièce souhaitée. En refroidissant localement le métal chauffé à l'aide de bouches d'aération, Audi peut influer sur la résistance des composants en fonction des besoins afin d'optimiser les performances en cas de collision tout en réduisant le poids de la carrosserie.En raison de la grande dureté du matériau, il est ensuite nécessaire d'utiliser des lasers spéciaux pour découper les contours souhaités dans les composants.Outre les composants destinés aux modèles basés sur la Plateforme Premium Electric (PPE), l'équipement de production sera également utilisé à l'avenir pour produire des composants destinés aux modèles à moteur thermique basés sur la Premium Platform Combustion (PPC). Ce niveau de flexibilité signifie que l'équipement peut être utilisé pour fabriquer un total de 44 composants à Münchsmünster. La modification de la configuration des cellules laser et des presses de façonnage est entièrement automatisée et optimisée en termes de temps, ce qui permet à l'usine de produire environ 20 000 pièces individuelles par jour travaillé.