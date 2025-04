Le site Hyundai Metaplant America offre une capacité de production de 500 000 véhicules par an

Le(HMGMA) ouvre une nouvelle ère pour les activités de Hyundai aux États-Unis.Situé sur le mégasite du comté de Bryan, dans l'état de Géorgie, le complexe Metaplant America (HMGMA) dédié à laL'entreprise coréenne entend mettre en place une chaîne d'approvisionnement pour les batteries et les autres composants des véhicules électriques sur le marché américain.Le SUV électrique à trois rangées de sièges de Hyundai Ioniq 9 est en production sur le site et il sera rejoint en 2026 par un modèle Kia développé sur la même plateforme.En plus de produire les véhicules électriques des marques Hyundai, Genesis et Kia, le complexe industriel coréen est équipé pour fabriquer des véhicules hybrides Le site Hyundai Metaplant America (HMGMA) offre uneLe site devrait permettre de produireet de créer 8 500 emplois à l'horizon 2031.L'usine Hyundai est équipée d'unTous les process du site Hyundai Metaplant America (HMGMA) - collecte des commandes, approvisionnement, logistique et production - sont optimisés grâce à l'IA et aux données en temps réel, tandis que des solutions robotisées et des systèmes de vision avancée permettent une production automobile de haute qualité.Plusieurs process robotisés destinés à accroître le degré d'automatisation de l'usine sont intégrés, notamment des véhicules à guidage automatisé conçus pour optimiser le système logistique, le robot Spot de Boston Dynamics dédié au contrôle de la qualité extérieure dans l'atelier de soudage, et des robots de stationnement déployés dans l'atelier d'assemblage.