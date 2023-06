L'assemblage d'un Nissan Qashqai e-Power à Sunderland prend environ 8,5 heures

La première voiture construite à Sunderland, en 1986, était une Nissan Bluebird blanche.



En 2023, L'assemblage d'un Nissan Qashqai e-Power à Sunderland prend aujourd'hui environ 8,5 heures, alors qu'il fallait 22 heures pour y construire une Nissan Bluebird il y a 37 ans.



L'usine britannique de Nissan Sunderland produit aujourd'hui trois modèles électrifiés (Leaf électrique, Qashqai e-Power et Juke Hybrid) et exporte dans 137 pays.



L'usine Nissan de Sunderland, qui vient de produire son 11 millionième véhicule depuis sa création en 1986, a produit en moyenne une voiture toutes les deux minutes chaque heure de chaque jour depuis 37 ans.



Les 11 millions de voitures produites à Sunderland se répartissent entre neuf modèles Nissan différents, avec 22 variantes.



Parmi eux, quatre modèles, les Qashqai, Micra, Primera et Juke ont dépassé le million d'unités produites.



Le Qashqai représente à lui seul plus de quatre millions d'exemplaires assemblés à Sunderland.



Le Qashqai de troisième génération est construit sur la plate-forme CMF (Common Module Family) de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, ce qui a permis une modernisation majeure du processus d'assemblage de la suspension



Principale usine automobile du Royaume-Uni en volume, l'usine Nissan de Sunderland emploie environ 6 000 personnes.



Nissan contribue également à 30 000 autres emplois au Royaume-Uni dans la chaîne d'approvisionnement automobile, grâce à laquelle environ cinq millions de pièces arrivent chaque jour à l'usine.



Le projet EV36Zero de l'usine Nissan de Sunderland se compose de trois éléments principaux : un nouveau véhicule électrique, une gigafactory de 12 GWh avec le partenaire de Nissan en matière de batteries, Envision AESC, et un micro-réseau électrique pour fournir de l'énergie renouvelable à Nissan et à ses fournisseurs.



Adam Pennick, Vice President Manufacturing à l'usine Nissan de Sunderland, a déclaré : « Cette étape reflète l'énorme expérience de nos équipes de classe mondiale dans la fabrication des voitures de grande qualité que nos clients adorent. Nous avons parcouru un long chemin depuis le début de la production, avec des modèles emblématiques. Nous sommes toujours tournés vers l'avenir. Notre gamme entièrement électrifiée et notre plan EV36Zero nous promettent un avenir passionnant et durable. »



Les modèles produits a l'usine Nissan de Sunderland:

Modèle Début de production Fin de production Quantité produite Bluebird 1986 1990 187 178 Qashqai 2006 Production en cours 4 059 516 Micra 1992 2010 2 368 705 Primera 1990 2007 1 483 059 Juke 2010 Production en cours 1 295 011 Almera 2000 2006 642 420 Note 2006 2016 676 438 Infiniti 2015 2019 76 166 Leaf 2010 Production en cours 263 405