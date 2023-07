L'intelligence artificielle permet de contrôler la qualité des soudures par points

poursuit lade ses activités deAprès un projet pilote réussi, la marque aux quatre anneaux a commencé à déployerdans la construction des carrosseries automobiles.L'IA a été développée et testée au préalable sur le site de Neckarsulm.Grâce à l'intelligence artificielle, Audi analyse environ 1,5 million de soudures par points sur 300 véhicules par équipe sur son site de Neckarsulm.En comparaison, jusqu'à récemment, le personnel de production utilisait lespour contrôler manuellement la qualité des processus de soudage par résistance (abrégé WPS en allemand) sur la base d'analyses aléatoires. Avec la méthode par ultrasons, ils ont vérifié environ 5 000 soudures par points sur chaque véhicule. En appliquant l'IA, les employés peuvent se concentrer sur d'éventuelles anomalies. Cette approche permet de contrôler la qualité de manière plus efficace et plus ciblée.D'ici la fin de l'année 2023, l'infrastructure technique nécessaire à l'utilisation de l'IA sera installée sur trois autres sites de production du Groupe Volkswagen Les préparatifs pour l'utilisation de la technologie dans d'autres usines du Groupe Volkswagen ont commencé.L'infrastructure technique nécessaire à l'utilisation de l'IA est en cours d'installation chez Audi Bruxelles.L'usine Volkswagen d'Emden devrait installer l'infrastructure nécessaire cette année, tout comme le siège social d'Audi à Ingolstadt.Pour installer l'infrastructure technique sur ces sites de production, l'équipe d'experts Audi identifie les différences au sein des paramètres de soudure afin de recycler le modèle d'IA en conséquence.Les données générées par l'utilisation de l'IA peuvent être utilisées pour optimiser d'autres processus à l'avenir.À titre d'exemple, l'équipe Audi travaille actuellement sur l'utilisation des données comme base pour la maintenance prédictive à venir. « Les chaînes de montage numérisées sont un fondement de la vision d'Audi pour la production du futur : dans le cadre de notre stratégie de production en usine 360, nous rendrons la production sur les sites Audi du monde entier encore plus efficace. À cet égard, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la production en série promet un énorme potentiel », déclare Gerd Walker, membre du conseil d'administration d'Audi pour la production et la logistique.Afin que le processus soit à l'épreuve des audits et des certifications, le développement sur le site de Neckarsulm a été réalisé en étroite coordination avec l'Association allemande pour la qualité (DGQ), l'Institut Fraunhofer pour l'ingénierie industrielle (IAO) et l'Institut Fraunhofer pour l'ingénierie de la fabrication et l'automatisation (IPA).Cette approche reflète le fait qu'il n'existe actuellement aucune norme ou certification émise par un organisme indépendant pour les applications de l'IA à ce jour. « Cela signifie que, par exemple dans le secteur de la fabrication, il est possible de démontrer de manière concluante comment le résultat d'un test basé sur l'IA est obtenu », expliquent les chefs de projet de WPS-Analytics Mathias Mayer et Andreas Rieker.Audi a également développé un guide de l'IA pour la production avec les Instituts Fraunhofer IAO et IPA.Le projet « WPS-Analytics » sert également de cas d'école pour l'Automotive Initiative 2025 (AI25) lancée par Audi. Celle-ci vise à établir un réseau de compétences pour la transformation et l'innovation des usines numériques. Audi souhaite tirer parti de la numérisation pour rendre la production et la logistique plus flexibles et plus efficaces.En passe de devenir une usine intelligente, Audi et ses partenaires d'industrie scientifique et informatique testent des solutions numériques pour produire des véhicules dans un environnement de fabrication réel à Neckarsulm, afin de les déployer ultérieurement pour la production en série.: Audi