Le complexe industriel Renault de Curitiba au Brésil compte plus de 5 300 collaborateurs

Le 4 décembre 1998, lebasé à Curitiba est inauguré.Le complexe industriel ouvre un nouveau chapitre de l'histoire automobile de la marque de Billancourt et devient l'un des principaux sites deen Amérique du Sud.Après 25 années jalonnées de réussites industrielles, de véhicules emblématiques et d'une intégration profonde dans le tissu socio-économique local, le complexe industriel Ayrton Senna ouvre un nouveau volet de son existence.Le complexe Ayrton Senna s'étend surà Curitiba, au Brésil. Il tire son nom du légendaire pilote brésilien, triple champion du monde de Formule 1 et qui obtint ses premières victoires à bord d'une Lotus propulsée par un moteur Renault V6 turbo.Organisé en deux unités de production dédiées aux véhicules particuliers et utilitaires légers, le complexe industriel Renault compte plus deL'année 2023 marque un tournant avec l'intégration de l'usine de mécanique et de fonderie à Horse, une nouvelle entreprise du groupe Renault dédiée au développement, à la production et à la fourniture de motopropulseurs hybrides et thermiques à faibles émissions. Au cours des vingt-cinq dernières années, plus de 3,5 millions de véhicules et plus de 5 millions de moteurs ont vu le jour au sein de ces lignes de fabrication brésiliennes.Au fil des années, le complexe industriel Ayrton Senna a accueilli le développement d'une gamme complète de modèles de la marque Renault. En 1998, l'avènement de Renault Scénic a révolutionné le paysage automobile brésilien avec sa conception avant-gardiste.Chaque année qui a suivi a été marquée par des jalons significatifs, de l'arrivée de Clio en 1999, à l'ouverture de l'usine de mécanique la même année et l'émergence de l'ère Mégane au nouveau millénaire.La décennie 2000 a vu l'expansion vers les utilitaires légers avec l'arrivée du Renault Master.Le lancement des Renault Sandero et Renault Logan en 2007 a renforcé la présence de la marque de Billancourt sur le marché brésilien.Des événements importants ont ponctué les années suivantes, culminant en 2011 avec la production du millionième véhicule, l'introduction du Renault Duster , et le lancement du pick-up Renault Oroch en 2015.La gamme s'est enrichie avec le Renault Captur en 2017 et le mini SUV citadin Kwid.L'année 2019 a été marquée par le lancement de plusieurs modèles, dont les Renault Sandero, Renault Logan, Renault Sandero R.S. et Renault Sandero Stepway , ainsi que du Renault Kwid Outsider.En 2022, toute la gamme a été renouvelée, avec les nouvelles versions des Renault Kwid, Renault Master, Renault Oroch et Renault Duster.Une nouvelle ère débute en 2023 avec la production du Renault Kardian, conçu dans le Renault Design Center LatAm au sein du complexe Ayrton Senna, et d'un SUV du segment C.Le site industriel Ayrton Senna n'a cessé de se réinventer au fil des années.Un transformation profonde a été initiée en 2016 via une série d'initiatives liées à l'industrie 4.0.En premier lieu, une infrastructure Wi-Fi s'étendant sur 6 000 m2 a été déployée, assurant une connectivité complète du complexe industriel.La distribution de tablettes à l'ensemble des équipes de fabrication a permis d'éliminer le papier.Autre avancée marquante de la transformation digitale de l'usine : l'adoption du Metaverse industriel, plongeant le complexe Ayrton Senna dans une ère où plus de 700 robots sont intégrés et pilotés par cette technologie.Pour renforcer la performance de fabrication et améliorer la qualité, la mise en place de la technologie du jumeau numérique (modélisation des moyens physiques) sur les lignes d'assemblage s'est imposée comme une révolution dans l'analyse des données en temps réel.Chaque jour, une quantité de 26 000 images est soumise à l'intelligence artificielle, alimentant un flux continu de données, contribuant à la vérification de la qualité et de la sécurité du groupe motopropulseur.Un centre d'impression 3D a également vu le jour, produisant plus de 10 000 pièces par an, utilisées dans le processus de fabrication mais aussi pour effectuer différents tests avant de commencer leur production en série.Pour renforcer l'agilité, pas moins de 346 véhicules guidés automatiquement (AGV) sillonnent les lignes de fabrication quotidiennement.En 2023, un musée a été ouvert au sein du complexe industriel pour retracer les 25 ans d'existence.