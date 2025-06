L'Intelligence Artificielle permet un gain d'efficacité en matière de production automobile

Efficacité, amélioration de la qualité: Audi exploite l'Intelligence Artificielle (IA) dans de nombreux domaines de l'entreprise pour atteindre ces objectifs. L'objectif est d'exploiter pleinement le potentiel de l'IA et des données dans les processus de l'entreprise et dans l'expérience des clients avec les services et les produits.Gerd Walker, Membre du Conseil d'Administration Audi en charge de la production et de la logistique explique: "L'Intelligence Artificielle change la donne dans notre secteur. En l'utilisant de manière ciblée, nous créons un environnement de production qui est non seulement plus efficace et plus rentable, mais qui répond également aux normes de qualité les plus élevées".C'est dans les domaines de la production et de la logistique que l'IA a actuellement le plus d'impact dans l'industrie automobile . Elle permet d'économiser du temps et de l'argent, comme l'explique Gerd Walker, Membre du Conseil d'Administration Audi en charge de la production et de la logistique : "L'IA change la donne dans notre secteur. En l'utilisant de manière ciblée, nous créons un environnement de production qui est non seulement plus efficace et plus rentable, mais qui répond également aux normes de qualité les plus élevées et qui soutient les personnes de la manière la plus idéale possible. C'est pourquoi nous nous concentrons sur l'intégration de l'IA partout où cela est possible et judicieux et sur l'extension systématique des applications."Audi utilise actuellement plus de 100 projets d'IA à différents stades de développement dans ses installations de production, que l'entreprise intègre progressivement au sein des processus de production en série. À l'heure actuelle, l'accent est mis principalement sur la surveillance de la qualité assistée par l'IA et l'IA générative.Parallèlement à l'introduction de nouveaux outils d'IA, Audi poursuit l'expansion systématique de son organisation des données. Dans le domaine de la production, le volume de données est plus élevé que partout ailleurs dans l'entreprise : des centaines de péta-octets de données existent et des milliers de giga-octets de nouvelles données sont créés chaque jour. Gerd Walker explique le potentiel de cette densité de données : « L'intelligence Artificielle nous permet d'utiliser plus largement notre énorme richesse de données dans la production et accélère le parcours de notre 360factory pour devenir une usine pilotée par les données. ». La 360factory est la stratégie de production d'Audi pour une fabrication entièrement connectée, innovante et durable.Audi a commencé à utiliser l'Intelligence Artificielle pour analyser les offres dans le cadre de son processus d'appel d'offres. L'outil d'IA appelé « Tender Toucan » utilise un ensemble de spécifications pour créer une liste d'exigences, recherche les sections pertinentes dans les offres et évalue la mesure dans laquelle elles sont remplies. Les employés Audi vérifient et complètent le travail de l'outil d'IA tout en bénéficiant d'un gain de temps pouvant aller jusqu'à 30%. « Tender Toucan » sera introduit pour la planification de la production en série des groupes motopropulseurs et des batteries haute tension. Un déploiement ultérieur est prévu chez Audi Le développement de « Tender Toucan » sert de base à de nombreuses autres applications d'Intelligence Artificielle chez Audi.Une application d'IA pour le traitement d'images a été mise en œuvre dans les usines d'assemblage d'Ingolstadt et de Neckarsulm. Baptisé « Iris », cet outil utilise des caméras pour vérifier si les étiquettes contenant des données techniques sont correctement apposées sur le véhicule. L'étiquette contenant le bon contenu dans la bonne langue doit être apposée sur le bon composant et dans la bonne position. Cela permet de garantir la conformité des véhicules. Les employés continuent à effectuer des contrôles ponctuels. Le contrôle des étiquettes « Iris » permet d'économiser environ une minute de temps de production par véhicule.Audi collabore avec Siemens pour introduire un contrôle de qualité assisté par IA dans la production en série de l'atelier de carrosserie de Neckarsulm. Auparavant, les employés inspectaient manuellement le dessous de la carrosserie à la recherche d'éclats de soudure, puis les retiraient. L'application « Weld Splatter Detection » (Wsd) utilise l'IA pour détecter d'éventuelles projections de soudure sur les bas de caisse des véhicules. Ces dépôts métalliques peuvent entraîner des ruptures de câbles. Dans le cadre d'une phase d'expansion qui débutera à l'été 2025, un bras robotisé enlèvera automatiquement les éclats de soudure. Ce faisant, l'application d'IA « Wsd » permet de gagner du temps dans la production, mais aussi d'améliorer la sécurité au travail et l'ergonomie pour les employés.Afin d'utiliser au mieux l'intelligence artificielle, Audi a mis en place un réseau d'experts dans le domaine de l'Intelligence Artificielle au cours des dernières années. Audi coopère étroitement, entre autres, avec l'IPAI (Innovation Park Artificial Intelligence) à Heilbronn. L'IPAI est appelé à devenir le plus grand réseau d'Intelligence Artificielle d'Europe.