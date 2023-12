Le site d'assemblage Volkswagen Poznan est devenu le plus grand constructeur automobile de Pologne

Fondé il y a, l'établissementn'était alors qu'unqui employait 48 personnes sur le site de Polmo, à Poznan.Aujourd'hui, Volkswagen Poznan exploiteetL'entreprise estRetour en arrière : le 26 novembre 1993, Volkswagen et Polmo Agricultural Car Factory, constructeur de machines agricoles, fondent la coentreprise Volkswagen Poznan (VWP).La quatrième génération du fourgon Volkswagen Transporter est importée en pièces détachées en Pologne et assemblée sur une seule ligne d'assemblage par 48 salariés selon le processus du « nécessaire en pièces détachées » sur le site de Polmo, à Poznan.L'usine acquiert ensuite une seconde ligne d'assemblage pour l'assemblage de véhicules Skoda Un fonderie voit le jour en 1996.C'est également en 1996 que Volkswagen Poznan devient une filiale détenue à 100 % par Volkswagen.Après de vastes travaux destinés à agrandir l'usine de Poznan entre 2001 et 2003, le site d'assemblage s'est vu confier la production de la fourgonnette Volkswagen Caddy.C'est aujourd'hui la cinquième génération du Volkswagen Caddy qui sort des lignes de production de Volkswagen Poznan.La construction du site de Wrzesnia, lieu de production du Crafter depuis 2016, constitue une étape supplémentaire dans l'évolution de Volkswagen Poznan.Volkswagen Poznan assure la production des Volkswagen Caddy, Volkswagen Transporter 6.1, Volkswagen Crafter et des fourgons aménagés Volkswagen.En 30 ans, environ 4 millions de véhicules ont été assemblés ou produits à ce jour.4 sites : Antoninek (production du Caddy et du Transporter T6.1), Swarzedz-Jasin (production de véhicules spéciaux et du Caddy California ), Wilda (fonderie), Wrzesnia (production du Crafter, du MAN TGE et du Grand California)7 modèles : Caddy, Caddy Maxi, Caddy California, Transporter T6.1, Crafter, MAN TGE, Grand California