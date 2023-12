L'usine Suzuki du Gujarat en Inde assure une montée en charge industrielle rapide

Située à l'ouest de l', l'produit plusieurs modèles de la marque japonaise destinés au marché indien et à l'exportation.De toutes les usines de production Suzuki, le site du Gujarat est celui qui a franchi le plus vite le cap symbolique des 3 millions de voitures produites, 6 ans et 11 mois après son inauguration.C'est en févrierque l'usine Suzuki du Gujarat a été inaugurée, à près deDepuis l'ouverture du site (Usine A) en février 2017, l'usine a connu: une en janvier 2019 (Usine B) et une en avril 2021 (Usine C).En tant qu'usine de production mondiale de Suzuki, celle du Gujarat assemble des voitures pour le marché indien mais aussi pour l'exportation, notamment vers l'Amérique latine et l'Afrique.La production de voitures électrique devrait démarrer au Gujarat au cours de l'exercice 2024.L'usine du Gujarat est devenue une filiale de Maruti Suzuki India Limited (MSIL), MSIL prévoyant d'atteindre une capacité de production d'environ 4 millions d'unités en Inde d'ici l'exercice 2030.Deux nouveaux sites industriels en Inde sont en construction : une usine de batteries pour véhicules électriques et une usine d'assemblage de véhicules.L'usine de batteries pour les futurs modèles électriques de la marque Suzuki, située à Gujarat, devrait être opérationnelle en 2026.La chaîne d'assemblage de véhicules de Kharkhoda (près de New Delhi) devrait être opérationnelle en 2025.L'Inde est à la fois le premier marché pour Suzuki, mais aussi un important pôle de production et d'exportation. Maruti Suzuki exporte vers plus de 100 pays.Localisation : Hansalpur, état du GujaratNombre d'employés : environ 3 200 (en mars 2023)Capacité de production : 750 000 véhicules/anNombre de véhicules produits (exercice 2022) : environ 675 000. La production cumulée de l'usine du Gujarat et de Maruti Suzuki a atteint environ 1,92 millions de véhicules pour ce même exercice.Inauguration : Usine A : février 2017. Usine B : janvier 2019. Usine C : avril 2021.Modèles produits actuellement : Usine A : Suzuki Baleno et véhicules pour d'autres marques. Usine B : Suzuki Swift , Suzuki Dzire. Usine C : Suzuki Dzire, Suzuki Fronx.